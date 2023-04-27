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Вечеринка удалась, если утром стыдно, но не помнишь, перед кем: смешные анекдоты

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
konivjab.net Новость обновлена 27 апреля 2023, 10:04

Читайте смешные шутки и поднимайте себе настроение!

Чтобы ваше настроение не портило мнение, что сегодня еще только четверг, "Телеграф" решил поднять его своим читателям с помощью веселых шуток и приколов. Мы подготовили свежую подборку анекдотов о тяжелом утре и утренних приключениях, которые 100% подарят вам хорошее настроение этого апрельского дня!

"Телеграф" желает всем своим преданным читателям много улыбок, ведь только когда человек смеется — он становится добрее в этом непростом мире.

По-настоящему поздно лег спать — это когда утром звонит мобильный, ты хватаешь трубку, видишь надпись "Будильник", нажимаешь кнопку ответа, кричишь "Алло!", а сам пытаешься вспомнить, кто такой "Будильник" и откуда ты его знаешь…

шутка про утро и будильник

Утро. Человек стучит в дверь. На него с бранью набрасывается жена:

- Ты почему это явился в 6 утра?

- Как почему? Позавтракать.

анекдот об утре

- А я вчера с кумом водки выпил, и наутро, как заново родился!

- Что, так хорошо было?

- Нет, в капусте нашли…

анекдот о будильнике

- Хочешь сохранить бодрость на весь день? Добавь в утренний кофе ложечку коньяка!

- Пробовал, не выходит.

- Что, не помогает?

- Не выходит коньяк до утра сохранить.

анекдот о начальнике утром

Поругались муж с женой, не разговаривают. Ложась спать, муж пишет жене записку: "Разбуди меня завтра в семь".

Просыпается он на следующий день ближе к полудню и видит рядом с собой записку от жены: "Вставай скорее, уже пол восьмого!"

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о парикмахерах. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!

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#Шутки #Юмор #Анекдоты