Вечеринка удалась, если утром стыдно, но не помнишь, перед кем: смешные анекдоты
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Чтобы ваше настроение не портило мнение, что сегодня еще только четверг, "Телеграф" решил поднять его своим читателям с помощью веселых шуток и приколов. Мы подготовили свежую подборку анекдотов о тяжелом утре и утренних приключениях, которые 100% подарят вам хорошее настроение этого апрельского дня!
"Телеграф" желает всем своим преданным читателям много улыбок, ведь только когда человек смеется — он становится добрее в этом непростом мире.
По-настоящему поздно лег спать — это когда утром звонит мобильный, ты хватаешь трубку, видишь надпись "Будильник", нажимаешь кнопку ответа, кричишь "Алло!", а сам пытаешься вспомнить, кто такой "Будильник" и откуда ты его знаешь…
Утро. Человек стучит в дверь. На него с бранью набрасывается жена:
- Ты почему это явился в 6 утра?
- Как почему? Позавтракать.
- А я вчера с кумом водки выпил, и наутро, как заново родился!
- Что, так хорошо было?
- Нет, в капусте нашли…
- Хочешь сохранить бодрость на весь день? Добавь в утренний кофе ложечку коньяка!
- Пробовал, не выходит.
- Что, не помогает?
- Не выходит коньяк до утра сохранить.
Поругались муж с женой, не разговаривают. Ложась спать, муж пишет жене записку: "Разбуди меня завтра в семь".
Просыпается он на следующий день ближе к полудню и видит рядом с собой записку от жены: "Вставай скорее, уже пол восьмого!"
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о парикмахерах. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!