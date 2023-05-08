Вітання з днем народження тітці: жартівливі побажання

Здивуйте та порадуйте іменинницю веселим привітанням

Тітки займають особливе місце у нашому житті. Вони можуть бути для нас просто близькими родичками, а для когось вони навіть стають близькою подругою. Саме в день їх народження ми маємо можливість за допомогою привітань поділитися з ними своїми почуттями любові та поваги.

У той час як традиційні привітання з днем ​​народження тітки завжди вітаються, нотки гумору можуть зробити побажання особливими та незабутніми.

"Телеграф" зібрав прикольні привітання тітці з днем народження. Виберіть потрібне і порадуйте свою тітку в її особливий день.

***

З днем народження вітаю найкрутішу тітку по життю та мою чудову тітоньку. Бажаю тобі, люба, мчати на шикарному автомобілі дорогою щастя та везіння, робити зупинки для чудового відпочинку та веселощів душі, огинати всі дорожні знаки та перешкоди, ловити подих вітру удачі та кохання. Бажаю тобі багато грошей, мало турбот та балансу в гармонії.

***

Дорога тітко, ми з тобою жінки, а чи багато потрібно справжнім леді? Пару нових шубок на сезон, першокласний курорт, золота карта та закоханий по вуха кавалер. Хай же шуби будуть не мутонові, курорт — не в поліклініці, карта — не пенсійна, а кавалер — із почуттям гумору. Здоров’я тобі, рідна, щастя, радісних та вдалих днів. З Днем народження!

***

Наймолодішу та найпрекраснішу жінку на світі – мою улюблену тітку – вітаю з Днем народження! Від усіх негараздів є лише один засіб – посмішка. Нехай вона завжди сяє на твоєму обличчі, нехай задерикувато блищать очі, нехай чоловіки дивляться вслід і думають: "Ого!". Щастя тобі, моя люба, яскравих, безтурботних днів і легкої радості, сповненої активного життя!

***

Тітка дорога, з днем народження вітаю. Нехай у кишенях буде багато бабла, а в душі — багато радості та тепла, нехай у житті завжди пре, нехай завжди буде думок та дій високий політ.

***

Дорога тітко, у твій день народження я хочу побажати, щоб з кожним днем твій гаманець гладшав, твоє "я" самостверджувалося, твоя чергова мрія неодмінно справджувалася. Мила моя, нехай бадьорістю заряджає не тільки кава, нехай частішає пульс не тільки від спорту.

***

Тітонька, вітаю з днем народження. Бажаю бути заводною і жвавою, як конячка грайлива, веселою і безпосередньою, як мавпочка непосидюча, красивою і витонченою, як горда пантера, успішною і хваткою, як зубаста акула.

Раніше "Телеграф" публікував гарні привітання з днем народження тітці від племінниці.