Понад 700 гривень до пенсії: хто з українців може претендувати на доплату

Йдеться лише про одну категорію громадян

В Україні жінки можуть виходити на пенсію швидше та при цьому отримувати доплати у розмірі 732 гривень. Однак це можуть зробити не всі, а лише ті, хто підходить під певні критерії.

В цьому випадку йдеться про жінок, які виховували п’ятьох дітей до досягнення їх шестирічного віку, і при цьому мають 15 років страхового стажу. У такому разі їм надається можливість вийти на пенсії раніше й отримувати передбачені законом доплати до пенсійних виплат. Про це пише видання "На пенсії", посилаючись на інформацію від Пенсійного фонду.

Так, згідно з чинним законодавством, вищезазначена категорія жінок може вийти на пенсію після 50 років. Вони мають право на призначення пенсії за особливі нагороди перед Україною. Розмір доплати становить 35% прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян та виплачується разом із пенсією. Таким чином, жінки отримуватимуть доплату у розмірі 732,55 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонери можуть отримувати доплати до пенсійних виплат. Розмір додаткової суми залежатиме від віку людини.