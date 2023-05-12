Более 700 гривен к пенсии: кто из украинцев может претендовать на доплату

Речь идет только об одной категории граждан

В Украине женщины могут выходить на пенсию быстрее и при этом получать доплаты в размере 732 гривен. Однако это могут сделать не все, а лишь те, кто подходит по определенным критериям.

В данном случае речь идет о женщинах, которые воспитывали пятерых детей до достижения их шестилетнего возраста, и при этом имеют 15 лет страхового стажа. В таком случае им предоставляется возможность выйти не пенсии раньше и получать предусмотренные законом доплаты к пенсионным выплатам. Об этом пишет издание "На пенсии", ссылаясь на информацию от Пенсионного фонда.

Так, согласно действующему законодательству, вышеуказанная категория женщин может выйти на пенсию после 50 лет. Они имеют право на назначение пенсии за особые заслуги перед Украиной. Размер доплаты составляет 35% прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан и выплачивается вместе с пенсией. Таким образом, женщины будут получать доплату в размере 732,55 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пенсионеры могут получать доплаты к пенсионным выплатам. Размер дополнительной суммы будет зависеть от возраста человека.