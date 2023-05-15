В ПФУ сократились поступления в апреле: будет ли задержка пенсий

Выполнение плана по собственным доходам ПФУ от ЕСВ, распределенного на пенсионное страхование, несколько ухудшилось в апреле

В апреле поступления от Единого социального взноса в Пенсионный фонд Украины значительно сократились. Был зафиксирован недобор на сумму около 4 миллиардов гривен. Однако задержек пенсионерам не стоит беспокоиться насчет выплат пенсий в этом месяце. График выплат остается прежним.

Об этом в своем канале сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Выполнение плана по собственным доходам ПФУ от ЕСВ, распределенного на пенсионное страхование, несколько ухудшилось в апреле (недобор за месяц составил 3,9 млрд. грн.). В то же время запас, накопленный в первом квартале, значителен. План с начала года (январь – апрель) перевыполнен на 12,4% (+14,2 млрд. грн.)", — сказал он.

По словам Гетманцева, в сравнении с прошлым годом доходы ПФУ выросли на 21,7%, то есть на 24,7 млрд гривен. И это учитывая трудности в апреле. А потому у пенсионеров нет повода беспокоиться о возможных задержках выплат пенсий.

Главными факторами роста собственных поступлений в Пенсионном фонде Украины сейчас остаются выплаты военным, а также постепенное восстановление рынка труда.

"На 2023 год, по последнему прогнозу НБУ, номинальные зарплаты должны вырасти на 22% (против 6% в 2022 году). По сравнению с прошлым годом занятость тоже восстанавливается, хотя и медленными темпами. По оценкам НБУ, в 2023 году уровень безработицы должен сократиться до 18% (против 21% в прошлом году)", — подчеркнул глава финансового комитета ВР.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы могут рассчитывать на доплаты к пенсии по возрасту. Определенная сума назначается гражданам в случае достижения им определенного возраста.