Как украинцам не потерять часть пенсии: есть момент, который нужно знать

В ПФУ обратили внимание украинцев на важную деталь при обращении за назначением пенсии

При подаче заявления на назначение пенсии в Украине граждане случайно могут потерять часть своих будущих выплат. Важную роль играет год, в который пенсионер обращается в ПФУ.

Социальная информационная платформа, ссылаясь на информацию от Пенсионного фонда Украины, объясняет, как украинцам не потерять часть пенсии.

Так, при подаче заявления на назначение пенсионных выплат важную роль играет год в какой это было сделано. Пенсию по возрасту украинцам назначают на следующий день после его достижения в случае, если человек подал обращение не позднее чем через три месяца.

Важно учесть, что днем обращения за назначением выплат считается день, в который соответствующий орган принял заявление. В случае если человек подает заявление онлайн, то днем обращения будет считаться дата регистрации на сайте вместе с предоставлением ряда необходимых документов.

С таким обращением можно обратиться не ранее чем за месяц до наступления пенсионного возраста. Таким образом украинцам, у которых день рождения в январе, но они подают обращение в декабре, пенсия будет назначена по старой средней зарплате.

Выходит, что если человеку исполнилось 60 лет, к примеру, 12 января, и обращение он подает уже после своего дня рождения, выплаты ему назначат учитывая среднюю зарплату 2020 – 2022 годов. А если подать обращение заранее, в декабре, то учитываться будет зарплата 2019 – 2021 годов. Соответственно, пенсия будет меньше.

Исходя из этого, людям, которые родились в январе, не стоит спешить с подачей заявления на начисление пенсии. Сделать это лучше уже в новом году, чтобы не потерять часть выплат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле в Пенсионный фонд Украины сократились поступления. В связи с этим глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев объяснил, стоит ли украинцам ждать задержек пенсий.