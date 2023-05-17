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Есть пять причин: кого в Украине могут лишить пенсии

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Как не потерять пенсию в Украине Новость обновлена 17 мая 2023, 15:56
Как не потерять пенсию в Украине. Фото Коллаж "Телеграфа"

В некоторых случаях граждане могут потерять свои выплаты

Несмотря на тяжелую ситуацию в стране гражданам продолжают своевременно выплачивать пенсию и различные доплаты к ней. Однако есть случаи, когда украинцы могут лишиться своих ежемесячных пенсионных выплат. В целом есть пять причин, которые могут к этому привести.

Так, после проверки получателей социальных выплат специалистами Министерства финансов и Пенсионного фонда (ПФУ), в случае обнаружения неточностей или ряда других факторов, человека могут лишить пенсии. Соответствующий проект приказа обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).

В каких случаях украинцы могут потерять пенсию

  • в случае ошибки в фамилии;
  • в случае получения выплат по фальшивым документам;
  • в случае не получения пенсии более 6 месяцев;
  • если человек является переселенцем и изменил место жительства;
  • если пенсионер какое-то время проживал за пределами Украины, выплата пенсий прекращается на этот период.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам объяснили, как не потерь часть пенсии при подаче заявления на ее назначение. Важную роль в данном случае играет год, в который человек обращается в Пенсионный фонд Украины.

Теги:
#Украина #Пенсионеры #Деньги #Выплаты #Пенсия