Есть пять причин: кого в Украине могут лишить пенсии

В некоторых случаях граждане могут потерять свои выплаты

Несмотря на тяжелую ситуацию в стране гражданам продолжают своевременно выплачивать пенсию и различные доплаты к ней. Однако есть случаи, когда украинцы могут лишиться своих ежемесячных пенсионных выплат. В целом есть пять причин, которые могут к этому привести.

Так, после проверки получателей социальных выплат специалистами Министерства финансов и Пенсионного фонда (ПФУ), в случае обнаружения неточностей или ряда других факторов, человека могут лишить пенсии. Соответствующий проект приказа обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).

В каких случаях украинцы могут потерять пенсию

в случае ошибки в фамилии;

в случае получения выплат по фальшивым документам;

в случае не получения пенсии более 6 месяцев;

если человек является переселенцем и изменил место жительства;

если пенсионер какое-то время проживал за пределами Украины, выплата пенсий прекращается на этот период.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам объяснили, как не потерь часть пенсии при подаче заявления на ее назначение. Важную роль в данном случае играет год, в который человек обращается в Пенсионный фонд Украины.