Есть пять причин: кого в Украине могут лишить пенсии
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В некоторых случаях граждане могут потерять свои выплаты
Несмотря на тяжелую ситуацию в стране гражданам продолжают своевременно выплачивать пенсию и различные доплаты к ней. Однако есть случаи, когда украинцы могут лишиться своих ежемесячных пенсионных выплат. В целом есть пять причин, которые могут к этому привести.
Так, после проверки получателей социальных выплат специалистами Министерства финансов и Пенсионного фонда (ПФУ), в случае обнаружения неточностей или ряда других факторов, человека могут лишить пенсии. Соответствующий проект приказа обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).
В каких случаях украинцы могут потерять пенсию
- в случае ошибки в фамилии;
- в случае получения выплат по фальшивым документам;
- в случае не получения пенсии более 6 месяцев;
- если человек является переселенцем и изменил место жительства;
- если пенсионер какое-то время проживал за пределами Украины, выплата пенсий прекращается на этот период.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам объяснили, как не потерь часть пенсии при подаче заявления на ее назначение. Важную роль в данном случае играет год, в который человек обращается в Пенсионный фонд Украины.