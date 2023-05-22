Від 300 до 600 гривень: хто в Україні може отримувати доплату до пенсії
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Розмір доплати залежить від віку пенсіонера
В Україні пенсіонери можуть отримувати різні додаткові виплати до пенсії та однією з них виплачується громадянам після досягнення певного віку. Розмір надбавки становить від 300 до 600 гривень.
У Пенсійному фонді України детально пояснили, хто з пенсіонерів може отримувати компенсаційні виплати та з якого віку їх починають виплачувати.
Так, щомісячні компенсаційні виплати передбачені для українців віком від 70 років, та розмір пенсії яких не досягає 10 340 гривень. Надбавку встановлюють та виплачують особам з дня досягнення ними певного віку.
Розмір доплати до пенсії
- 300 гривень – для осіб, які досягли 70 років;
- 456 гривень – для осіб віком від 75 до 80 років;
- 570 гривень – для осіб від 80 років.
Важливо, що це доплати не сумуються. Тобто при досягненні, наприклад, 75 років, пенсіонер починає отримувати не 300 гривень, а 456.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть отримувати доплату до пенсії у розмірі понад 700 гривень. Однак, претендувати за таку виплату може лише одна категорія громадян. Ця ж категорія має право вийти на пенсію завчасно.