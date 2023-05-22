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От 300 до 600 гривен: кто в Украине может получать доплату к пенсии

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Пенсионеры в Украине могут получать компенсационные выплаты Новость обновлена 22 мая 2023, 17:54
Пенсионеры в Украине могут получать компенсационные выплаты. Фото Коллаж "Телеграфа"

Размер доплаты зависит от возраста пенсионера

В Украине пенсионеры могут получать различные дополнительные выплаты к пенсии и одной из них выплачивается гражданам по достижении определенного возраста. Размер надбавки составляет от 300 до 600 гривен.

В Пенсионном фонде Украины детально объяснили, кто из пенсионеров может получать компенсационные выплаты и с какого возраста их начинают им выплачивать.

Так, ежемесячные компенсационные выплаты предусмотрены для украинцев, которые старше 70 лет, а размер их пенсии не достигает 10 340 гривен. Надбавку устанавливают и выплачивает лицам со дня достижения ими определенного возраста.

Размер доплаты к пенсии

  • 300 гривен — для лиц, достигших 70 лет;
  • 456 гривен — для лиц в возрасте от 75 до 80 лет;
  • 570 гривен — для лиц от 80 лет.

Важно отметить, что эти доплаты не суммируются. То есть, при достижении, к примеру, 75 лет, пенсионер начинает получать не 300 гривен, а 456.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что некоторые украинцы могут получать доплату к пенсии в размере более 700 гривен. Однако претендовать за такую выплату может лишь одна категория граждан. Эта же категория имеет право выйти на пенсию раньше времени.

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