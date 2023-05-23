В Украине пенсионеры могут увеличить свою пенсию на 50%: но это касается не всех
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Рассчитывать на повышение пенсии могут лишь некоторые категории украинцев
Некоторые граждане в Украине имеют возможность увеличить свою пенсию более чем на 50%. В данном случае речь идет о военные пенсионерах, вышедших на заслуженный отдых после 2018 года.
Детально об этом рассказала адвокат Татьяна Голица в видео на YouTube-канале "Адвокатское бюро Ивана Хомича"
По ее словам, размер таких выплат определен по отношению к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц по состоянию 2018 год. Стоит учесть, что он который на 52% ниже действующего.
Пересчитать пенсию можно в судебном порядке, исходя из размера прожиточного минимума на 2020-2023 годы. Это и приведет к увеличению пенсионных выплат более чем на 50%.
Кто может претендовать на повышение пенсии
Военные пенсионеры, которые вышли пенсию после 2018 года и которые проходили службу в:
- Государственной уголовно-исполнительной службе;
- Управлении государственной охраны;
- Государственной службе по чрезвычайным ситуациям;
- Службе внешней разведки;
- Национальной гвардии (Внутренние войска);
- Погранслужбе;
- СБУ;
- ВСУ и других;
Адвокат подчеркнула, что с 2018 по 2023 год прожиточный минимум изменился с 1762 гривен до 2684.
Таким образом, после пересчета у военного пенсионера размер пенсии, который составляет 13 тысяч гривен увеличится до 19 760 гривен, то есть на 52% или на 6 760 гривен.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне часть пенсионеров получит пенсию на 1000 гривен больше. Однако претендовать на повышенную выплату может лишь одна категория граждан.