В Украине пенсионеры могут увеличить свою пенсию на 50%: но это касается не всех

Рассчитывать на повышение пенсии могут лишь некоторые категории украинцев

Некоторые граждане в Украине имеют возможность увеличить свою пенсию более чем на 50%. В данном случае речь идет о военные пенсионерах, вышедших на заслуженный отдых после 2018 года.

Детально об этом рассказала адвокат Татьяна Голица в видео на YouTube-канале "Адвокатское бюро Ивана Хомича"

По ее словам, размер таких выплат определен по отношению к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц по состоянию 2018 год. Стоит учесть, что он который на 52% ниже действующего.

Пересчитать пенсию можно в судебном порядке, исходя из размера прожиточного минимума на 2020-2023 годы. Это и приведет к увеличению пенсионных выплат более чем на 50%.

Кто может претендовать на повышение пенсии

Военные пенсионеры, которые вышли пенсию после 2018 года и которые проходили службу в:

Государственной уголовно-исполнительной службе;

Управлении государственной охраны;

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям;

Службе внешней разведки;

Национальной гвардии (Внутренние войска);

Погранслужбе;

СБУ;

ВСУ и других;

Адвокат подчеркнула, что с 2018 по 2023 год прожиточный минимум изменился с 1762 гривен до 2684.

Скриншот видео

Таким образом, после пересчета у военного пенсионера размер пенсии, который составляет 13 тысяч гривен увеличится до 19 760 гривен, то есть на 52% или на 6 760 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне часть пенсионеров получит пенсию на 1000 гривен больше. Однако претендовать на повышенную выплату может лишь одна категория граждан.