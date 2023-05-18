Можно ли увеличить размер пенсии самостоятельно: в ПФУ подробно объяснили

Увеличить размер пенсии можно, но не всем

Украинцы могут самостоятельно рассчитать размер пенсии, которую будут получать по специальной формуле. Однако многих волнует вопрос, а можно ли благодаря добровольным взносам повысить размер пенсии.

В Пенсионном фонде Украины подробно ответили. Так, украинцам напомнили, что размер пенсии зависит от длительности страхового стажа и размера официальной зарплаты.

Сегодня украинцы могут влиять на размер своей будущей пенсии, которая будет им назначена по достижению пенсионного возраста. Это стало возможно благодаря упрощенному механизму добровольного участия граждан в системе пенсионного страхования. Добровольно платить страховые взносы на пенсионное страхование может только тот гражданин, который еще не является пенсионером и не получает соответствующие выплаты.

Благодаря этим добровольным взносам украинцы могут повлиять на размер будущей пенсии даже не работая официально. Добровольные взносы будут приравниваться к приобретенному страховому стажу и зарплате для будущей пенсии для неработающих, и учитываться как увеличенная зарплата для трудоустроенных.

"Следовательно, если человек уже получает пенсию, то новый механизм уплаты добровольных взносов не для него. Зато увеличить пенсионные выплаты пенсионера можно с помощью благотворительных пожертвований. В случае осуществления персонализированного благотворительного пожертвования 70% суммы направляется для выплаты пенсии избранному пенсионеру, а остальные 30% — как финансовый ресурс для финансирования пенсий других пенсионеров", — отметили в ПФУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что пенсионеры могут получить 700 гривен прибавки к пенсии. Стоит отметить, что речь идет только об одной категории граждан.