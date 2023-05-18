Укр

Можно ли увеличить размер пенсии самостоятельно: в ПФУ подробно объяснили

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
Читати українською
Автор
Украинцы могут повлиять на размер пенсии Новость обновлена 18 мая 2023, 16:37
Украинцы могут повлиять на размер пенсии. Фото Иллюстративное фото

Увеличить размер пенсии можно, но не всем

Украинцы могут самостоятельно рассчитать размер пенсии, которую будут получать по специальной формуле. Однако многих волнует вопрос, а можно ли благодаря добровольным взносам повысить размер пенсии.

В Пенсионном фонде Украины подробно ответили. Так, украинцам напомнили, что размер пенсии зависит от длительности страхового стажа и размера официальной зарплаты.

Сегодня украинцы могут влиять на размер своей будущей пенсии, которая будет им назначена по достижению пенсионного возраста. Это стало возможно благодаря упрощенному механизму добровольного участия граждан в системе пенсионного страхования. Добровольно платить страховые взносы на пенсионное страхование может только тот гражданин, который еще не является пенсионером и не получает соответствующие выплаты.

Благодаря этим добровольным взносам украинцы могут повлиять на размер будущей пенсии даже не работая официально. Добровольные взносы будут приравниваться к приобретенному страховому стажу и зарплате для будущей пенсии для неработающих, и учитываться как увеличенная зарплата для трудоустроенных.

"Следовательно, если человек уже получает пенсию, то новый механизм уплаты добровольных взносов не для него. Зато увеличить пенсионные выплаты пенсионера можно с помощью благотворительных пожертвований. В случае осуществления персонализированного благотворительного пожертвования 70% суммы направляется для выплаты пенсии избранному пенсионеру, а остальные 30% — как финансовый ресурс для финансирования пенсий других пенсионеров", — отметили в ПФУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что пенсионеры могут получить 700 гривен прибавки к пенсии. Стоит отметить, что речь идет только об одной категории граждан.

Теги:
#Украина #ПФУ #Пенсии #Взносы