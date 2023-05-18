Чи можна збільшити розмір пенсії самостійно: у ПФУ докладно пояснили

Збільшити розмір пенсії можна, але не всім

Українці можуть самостійно розрахувати розмір пенсії, яку отримуватимуть за спеціальною формулою. Проте багатьох хвилює питання, чи можна завдяки добровільним внескам підвищити розмір пенсії.

У Пенсійному фонді України докладно відповіли. Так, українцям нагадали, що розмір пенсії залежить від тривалості страхового стажу та розміру офіційної зарплати.

Сьогодні українці можуть впливати на розмір своєї майбутньої пенсії, яка буде призначена їм для досягнення пенсійного віку. Це стало можливим завдяки спрощеному механізму добровільної участі громадян у системі пенсійного страхування. Добровільно сплачувати страхові внески на пенсійне страхування може лише той громадянин, який ще не є пенсіонером та не отримує відповідних виплат.

Завдяки цим добровільним внескам українці можуть вплинути на розмір майбутньої пенсії, навіть не працюючи офіційно. Добровільні внески прирівнюватимуть до придбаного страхового стажу та зарплати для майбутньої пенсії для непрацюючих та враховуватимуться як збільшена зарплата для працевлаштованих.

"Отже, якщо людина вже отримує пенсію, то новий механізм сплати добровільних внесків не для неї. Натомість збільшити пенсійні виплати пенсіонера можна за допомогою благодійних пожертвувань. У разі здійснення персоналізованої благодійної пожертви 70% суми спрямовується для виплати пенсії обраному пенсіонеру, а решта 30% — як фінансовий ресурс для фінансування пенсій інших пенсіонерів", — зазначили у ПФУ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що пенсіонери можуть отримати 700 гривень збільшення до пенсії. Варто зазначити, що йдеться лише про одну категорію громадян.