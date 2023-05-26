Деяких українців можуть позбавити державної допомоги: хто залишиться без грошей

Виплати перестануть платити тим, хто вже не так гостро їх потребує, але як саме це визначатиметься — поки що неясно

Деякі внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати грошову допомогу у розмірі 4 тисячі гривень до 1 червня, але водночас частина переселенців може позбутися виплат від держави.

Про це повідомляє GSMinfo.

Зазначимо, що вимушені переселенці отримують допомогу з початку повномасштабної війни. Держава на місяць виплачує по 2000 гривень на повнолітнього та 3000 гривень на дитину чи людину з інвалідністю.

Раніше в Уряді запевняли, що виплати триватимуть, але незважаючи на інфляцію, вони не зростуть. Однак, нещодавно міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що грошей на це не вистачає. Якщо на наступні кілька місяців кошти ще закладені до бюджету, то до кінця року виникне суттєва нестача. Тож деяким доведеться скасувати виплати.

Йдеться про те, щоб допомогу від держави отримували саме ті переселенці, які гостро її потребують. Хтось, наприклад, давно переїхав на безпечніші території, встиг знайти там роботу і може самостійно забезпечувати себе та родину. Допомогу планують припинити виплачувати саме таким людям.

При цьому кошти направлять на допомогу тим, хто нещодавно виїхав з окупованих територій або місць, де ведуться бойові дії. Однак як саме діятиме механізм відбору, поки що неясно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що частина переселенців може залишитися без субсидій : у чому причина та як цього уникнути.