Військовий облік для переселенців: які документи треба брати до військкомату

Переселенці мають стати на військовий облік протягом семи днів після переїзду

Після початку військового вторгнення росії в Україну багато жителів нашої країни були змушені покинути свої будинки. Серед них і безліч військовозобов’язаних чоловіків, які при переїзді на нове місце мають стати на військовий облік.

Як йдеться у нових правилах військового обліку, оприлюднених прес-службою Кабміну, всі чоловіки віком від 18 до 60 років вважаються військовозобов’язаними, якщо вони не мають законного приводу отримати звільнення від служби.

Таким чином, переселенці залишаються військовозобов’язаними, навіть якщо їм довелося залишити місце свого проживання.

Зокрема в Міністерстві реінтеграції наголосили, що протягом семи днів після переїзду військовозобов’язані мають стати на військовий облік за новим місцем проживання. Зазначається, що це не означає, що їм одразу вручать повістку, оскільки найчастіше ця процедура потрібна для уточнення даних.

Під час візиту до центру комплектації (колишній військкомат), чоловікові необхідно взяти з собою такі документи:

заяву про прийняття на облік;

паспорт;

військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;

обліково-послужну картку та розпорядження військової частини для звільнених у запас;

свідоцтво про хворобу та інші документи, що підтверджують законність дострокового звільнення для звільнених за станом здоров’я;

Як повідомляв "Телеграф" раніше, є дев’ять категорій громадян, яких не можуть мобілізувати на військову службу.