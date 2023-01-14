Воинский учет для переселенцев: какие документы надо брать в военкомат

Переселенцы должны стать на воинский учет в течение семи дней после переезда

После начала военного вторжения россии в Украину, многие жители нашей страны были вынуждены покинуть свои дома. Среди них и множество военнообязанных мужчин, которые при переезде на новое место обязаны стать на воинский учет.

Как говорится в новых правилах воинского учета, которые обнародованы пресс-службой Кабмина, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, если они не имеют законного повода получить освобождение от службы.

Таким образом переселенцы остаются военнообязанным, даже если им пришлось покинуть место своего проживания.

В частности в Министерстве реинтеграции подчеркнули, что в течение семи дней после переезда, военнообязанные должны стать на воинский учет по новому месту проживания. Отмечается, что это не значит, что им сразу же вручат повестку, поскольку зачастую эта процедура нужна для уточнения данных.

Во время визита в центр комплектации (бывший военкомат), мужчине необходимо взять с собой следующие документы:

заявление о принятии на учет;

паспорт;

военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

учетно-послужную карточку и предписание воинской части для освобожденных в запас;

свидетельство о болезни и другие документы, подтверждающие законность досрочного увольнения для освобожденных по состоянию здоровья;

Как сообщал "Телеграф" ранее, есть девять категорий граждан, которых не могут мобилизовать на военную службу.