Некоторых украинцев могут лишить государственной помощи: кто останется без денег

Выплаты перестанут платить тем, кто уже не так остро в них нуждается, но как именно это будет определяться — пока неясно

Некоторые внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить денежную помощь в размере 4 тысяч гривен до 1 июня, но в то же время, часть переселенцев могут лишиться выплат от государства.

Об этом сообщает GSMinfo.

Отметим, вынужденные переселенцы получают помощь с начала полномасштабной войны. Государство в месяц выплачивает по 2000 гривен на совершеннолетнего и 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Ранее в Правительстве заверяли, что выплаты будут продолжаться, но несмотря на инфляцию, они не вырастут. Однако недавно министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что денег на это не хватает. Если на следующие несколько месяцев средства еще заложены в бюджет, то к концу года возникнет существенная нехватка. Поэтому некоторым придется отменить выплаты.

Речь идет о том, чтобы помощь от государства получали именно те переселенцы, которые остро в ней нуждаются. Кто-то, например, давно переехал на более безопасные территории, успел найти там работу и может самостоятельно обеспечивать себя и семью. Помощь планируют перестать выплачивать именно таким людям.

При этом средства направят на помощь тем, кто недавно выехал с оккупированных территорий, либо мест, где ведутся боевые действия. Однако как именно будет действовать механизм отбора, пока неясно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что часть переселенцев может остаться без субсидий: в чем причина и как этого избежать.