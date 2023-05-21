Могут получить не все: часть украинцев может рассчитывать на помощь в 4000 гривен

Получить эти деньги смогут далеко не все

Некоторые внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить денежную помощь в размере 4 тысяч гривен до 1 июня.

Как сообщает poltava.to, речь идет о тех переселенцах, которые после начала вторжения переехали на территорию Полтавской области.

Как сообщили на совещании в Полтавской ОВА на помощь в размере 4 тысячи гривен могут рассчитывать семьи ВПЛ, у которых есть на содержании дети с инвалидностью.

Всего же денежная помощь будет выплачена нуждающимся жителям области по 47 направлениям, а на эти цели в этом году было выделено 89 миллионов гривен. При этом особое внимание будет уделено участникам боевых действий, инвалидам войны и семьям погибших военнослужащих.

Напомним, в Украине действуют программы поддержки ВПЛ, по которым можно получить 2 тысячи гривен, а лица с инвалидностью могут рассчитывать на получение помощи в размере 3 тысяч гривен.

При этом ряд переселенцев также могут рассчитывать на помощь от Организации объединенных наций в размере до 20 тысяч гривен на одного человека.

Также напомним, что в Украине были ужесточены правила получения денежной помощи для некоторых категорий населения.