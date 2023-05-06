В Украине ужесточили правила для получателей соцвыплат: кто останется без помощи

В Украине ужесточили требования для назначения пособий одиноким матерям и малообеспеченным семьям

В Украине изменили размер одной из выплат работникам и ужесточили требования к тем, кто претендует на получение социальной помощи.

Об этом сообщает "Юридический советчик для ВПЛ" в Facebook.

Юристы напомнили, что в конце апреля правительство приняло постановление №340, расширившее перечень оснований для прекращения выплат некоторых видов социальных пособий. Речь идет помощи одиноким матерям и малообеспеченным семьям.

Они не будут иметь права на получение соцвыплат в случаях, если члены их семьи в течение года перед месяцем обращения за помощью, потратили сумму, превышающую 50 тысяч гривен, а именно приобрели:

земельный участок;

квартиру (дом);

другое недвижимое имущество;

транспортное средство;

ценные бумаги;

другие финансовые инструменты;

виртуальные активы;

строительные материалы;

другие товары долгосрочного потребления (исключение составляет жилье, полученное или приобретенное за счет государства или местного бюджета);

оплатили за один раз любые работы или услуги (исключение составляют медицинские, образовательные и жилищно-коммунальные услуги в соответствии с социальной нормой жилья и социальными нормативами жилищно-коммунального обслуживания);

совершили покупку безналичной или наличной иностранной валюты, банковских металлов (исключение — валюта, полученная от благотворительных организаций или приобретенная для оплаты медицинских и/или образовательных услуг);

осуществили платеж в рамках сделок, по которым предусмотрено приобретение имущественных прав на недвижимое имущество или транспорт (исключение: объекты наследства и дарения);

внесли указанную сумму в уставный капитал общества, предприятия, организации;

уплатили средства как благотворительную деятельность;

оказали возвратную/безвозвратную финансовую помощь, займ.

Также право на получение пособия одиноким матерям и малообеспеченным семьям лишаются те семьи, члены семьи которых на первое число месяца, с которого назначается пособие, имеют на депозитном счете в банке больше 100 тысяч гривен или государственные облигации на такую же сумму.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как изменилась сумма алиментов в Украине и можно ли не платить их во время военного положения.