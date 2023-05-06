В Украине ужесточили правила для получателей соцвыплат: кто останется без помощи
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В Украине ужесточили требования для назначения пособий одиноким матерям и малообеспеченным семьям
В Украине изменили размер одной из выплат работникам и ужесточили требования к тем, кто претендует на получение социальной помощи.
Об этом сообщает "Юридический советчик для ВПЛ" в Facebook.
Юристы напомнили, что в конце апреля правительство приняло постановление №340, расширившее перечень оснований для прекращения выплат некоторых видов социальных пособий. Речь идет помощи одиноким матерям и малообеспеченным семьям.
Они не будут иметь права на получение соцвыплат в случаях, если члены их семьи в течение года перед месяцем обращения за помощью, потратили сумму, превышающую 50 тысяч гривен, а именно приобрели:
- земельный участок;
- квартиру (дом);
- другое недвижимое имущество;
- транспортное средство;
- ценные бумаги;
- другие финансовые инструменты;
- виртуальные активы;
- строительные материалы;
- другие товары долгосрочного потребления (исключение составляет жилье, полученное или приобретенное за счет государства или местного бюджета);
- оплатили за один раз любые работы или услуги (исключение составляют медицинские, образовательные и жилищно-коммунальные услуги в соответствии с социальной нормой жилья и социальными нормативами жилищно-коммунального обслуживания);
- совершили покупку безналичной или наличной иностранной валюты, банковских металлов (исключение — валюта, полученная от благотворительных организаций или приобретенная для оплаты медицинских и/или образовательных услуг);
- осуществили платеж в рамках сделок, по которым предусмотрено приобретение имущественных прав на недвижимое имущество или транспорт (исключение: объекты наследства и дарения);
- внесли указанную сумму в уставный капитал общества, предприятия, организации;
- уплатили средства как благотворительную деятельность;
- оказали возвратную/безвозвратную финансовую помощь, займ.
Также право на получение пособия одиноким матерям и малообеспеченным семьям лишаются те семьи, члены семьи которых на первое число месяца, с которого назначается пособие, имеют на депозитном счете в банке больше 100 тысяч гривен или государственные облигации на такую же сумму.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как изменилась сумма алиментов в Украине и можно ли не платить их во время военного положения.