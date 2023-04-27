Алименты в Украине: как изменилась сумма и можно ли не платить во время военного положения

Во время военного положения родители обязаны платить алименты, но есть нюансы

Размер алиментов в Украине не может составлять меньше 50% прожиточного минимума. Кроме того, их сумма зависит и от возраста ребенка, на которого алименты выплачиваются. А если у одного из родителей есть задолженность по уплате алиментов, то он может столкнуться с проблемами при оформлении субсидии.

На портале NV напомнили, какая минимальная сумма алиментов может быть на детей в Украине в 2023 году. А также рассказали, можно ли не платить алименты во время военного положения.

Так, минимальная рекомендуемая сумма алиментов в 2023 году зависит от возраста ребенка. Ее назначают в том случае, если у платящей стороны достаточный доход. Суммы составляют:

для детей в возрасте до 6 лет — 2272 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 2833 грн;

для детей от 18 до 23 лет — 2684 грн.

Если же доход у одного из родителей на низком уровне, тогда он обязан платить минимальный гарантированный размер алиментов:

для детей в возрасте до 6 лет — 1136 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 1416,50 грн;

для детей от 18 до 23 лет (в случае продолжения обучения) — 1342 грн.

Во время военного положения можно не платить алименты?

Отмечается, что военное положение в Украине не снимает обязанностей по уплате алиментов родителями, даже если нет официального дохода. Вместе с тем есть некоторые поблажки, которые прописаны в п. 102 Заключительных и переходных положений Закона Об исполнительном производстве от 02.06.2016 г. № 1404, а именно:

взыскание на зарплату, пенсию, стипендию и другие доходы должника — временно не подлежат принудительному взысканию (исключение — должники, являющиеся гражданами россии);

сроки исполнительного производства прерываются и устанавливаются со дня прекращения или отмены военного положения;

исполнительные производства и принятие мер принудительного исполнения решений на территориях административно-территориальных единиц, временно оккупированных россией, в период такой оккупации не осуществляются.

Но пеня за неуплату алиментов начисляется в любом случае. Даже при отмене принудительных взысканий алиментов, накапливается долг вместе с пеней. Эту сумму нужно будет уплатить в обязательном порядке.

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