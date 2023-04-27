Аліменти в Україні: як змінилася сума і чи можна не платити під час воєнного стану

Під час воєнного стану батьки зобов’язані платити аліменти, але є нюанси

Розмір аліментів в Україні не може становити менш, як 50% прожиткового мінімуму. Крім того, сума виплат залежить також і від віку дитини, на яку аліменти виплачуються.

На порталі NV нагадали, яка мінімальна сума аліментів може бути на дітей в Україні 2023 року. А також розповіли, чи можна не платити аліменти під час воєнного стану.

Так, мінімальна рекомендована сума аліментів 2023 року залежить від віку дитини. Її призначають у тому разі, якщо у сторони, що платить, достатній дохід. Суми становлять:

для дітей віком до 6 років – 2272 грн;

для дітей від 6 до 18 років – 2833 грн;

для дітей від 18 до 23 років — 2684 грн.

Якщо ж дохід в одного з батьків на низькому рівні, він зобов’язаний платити мінімальний гарантований розмір аліментів:

для дітей віком до 6 років – 1136 грн;

для дітей від 6 до 18 років – 1416,50 грн;

для дітей від 18 до 23 років (у разі продовження навчання) – 1342 грн.

Під час воєнного стану можна не сплачувати аліменти?

Наголошується, що воєнний стан в Україні не знімає обов’язків щодо сплати аліментів батьками, навіть якщо нема офіційного доходу. Водночас є деякі поблажки, які прописані у п. 102 Заключних та перехідних положень Закону "Про виконавче провадження" від 02.06.2016 р. № 1404, а саме:

стягнення на зарплату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника – тимчасово не підлягають примусовому стягненню (виняток – боржники, які є громадянами росії);

строки виконавчого провадження перериваються та встановлюються з дня припинення або скасування військового стану;

виконавчі провадження та вжиття заходів примусового виконання рішень на територіях адміністративно-територіальних одиниць, тимчасово окупованих росією, у період такої окупації не здійснюються.

Але пеня за несплату аліментів нараховується у будь-якому разі. Навіть при скасуванні примусових стягнень аліментів, накопичується борг разом із пенею. Цю суму потрібно буде сплатити обов’язково.

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