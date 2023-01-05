В Україні зросте розмір аліментів: названі суми

За несплату аліментів одного з батьків можуть не випустити за кордон чи обмежити свободу

Розмір аліментів в Україні залежить від прожиткового мінімуму і не може бути меншим, ніж 50% від нього. У 2023 році перерахують прожитковий мінімум, а отже зміниться і розмір аліментів.

Про це йдеться у Законі України "Про Державний бюджет України на 2023 рік".

Ще один фактор, який впливає на розмір аліментів, — дохід платника. Якщо він достатній чи високий, то й сума аліментів буде більшою за мінімальну.

Мінімальні виплати призначаються у разі, якщо в одного з батьків, який сплачує аліменти, є мінімальний дохід. У 2023 році розмір аліментів за віком дитини буде таким:

дітям до 6 років – 1136 грн.;

дітям віком від 6 до 18 років – 1416 грн;

дітям віком від 18 – 23 років – 1342 грн.

Зазначається, що рекомендовані виплати у 2023 році на 100% залежать від прожиткового мінімуму. Якщо платник аліментів має достатній дохід, то сума аліментів збільшиться відповідно до віку дитини:

дітям до 6 років – 2272 грн;

дітям віком від 6 до 18 років – 2833 грн;

дітям від 18 до 23 років (якщо вони навчаються на стаціонарі) – 2684 грн.

Покарання за несплату аліментів

Відповідно до Закону України "Про виконавче провадження", з урахуванням Сімейного кодексу України, неплатнику аліментів може загрожувати як цивільна, так і кримінальна відповідальність.

Під кримінальною відповідальністю мається на увазі домашній арешт, громадські роботи чи обмеження волі терміном до 2 років.

А адміністративна відповідальність настає у вигляді суспільно корисних робіт, обмеження права виїзду за кордон, керування автомобілем, користування зброєю та полюванням).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що виплати на дитину матимуть не всі українці. Деякі категорії громадян можуть втратити допомогу.