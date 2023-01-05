В Украине вырастет размер алиментов: названы суммы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
За неуплату алиментов одного из родителей могут не выпустить за границу или ограничить свободу
Размер алиментов в Украине зависит от прожиточного минимума и не может быть меньше, чем 50% от него. В 2023 году пересчитают прожиточный минимум, а значит изменится и размер алиментов.
Об этом сказано в Законе Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год".
Еще один фактор, который влияет на размер алиментов — доход плательщика. Если он достаточный или высокий, то и сумма алиментов будет больше минимальной.
Минимальные выплаты назначаются в случае, если у одного из родителей, который платит алименты, минимальный доход. В 2023 году размер алиментов по возрасту ребенка будет следующим:
- детям до 6 лет – 1136 грн;
- детям от 6 до 18 лет – 1416 грн;
- детям от 18 – 23 лет – 1342 грн.
Отмечается, что рекомендованные выплаты в 2023 году на 100% зависят от прожиточного минимума. Если у плательщика алиментов достаточный доход, то сумма алиментов увеличится согласно возрасту ребенка:
- детям до 6 лет — 2272 грн;
- детям от 6 до 18 лет – 2833 грн;
- детям от 18 до 23 лет (если они учатся на стационаре) – 2684 грн.
Наказание за неуплату алиментов
Согласно Закону Украины "Об исполнительном производстве", с учетом Семейного кодекса Украины, неплательщику алиментов может грозить как гражданская, так и уголовная ответственность.
Под уголовной ответственностью подразумевается домашний арест, общественные работы или ограничение свободы на срок до 2 лет.
А административная ответственность наступает в виде общественно полезных работ, ограничения права выезда за границу, управления автомобилем, пользования оружием и охоте).
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что выплаты на ребенка получат не все украинцы. Некоторые категории граждан могут лишиться пособия.