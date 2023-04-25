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Потрібно звертатися до соцслужб: кому в Україні не продовжують соцвиплати автоматично

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
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Автор
Для отримання соціальної допомоги деяким людям доведеться звертатися до соцслужби Новина оновлена 25 квітня 2023, 17:27
Для отримання соціальної допомоги деяким людям доведеться звертатися до соцслужби

В Україні через продовження широкомасштабної війни автоматично продовжили виплати соцдопомоги, але не всім

У зв’язку з широкомасштабним вторгненням росії в Україну держава не тільки запровадила грошову допомогу внутрішньо переміщеним особам, але й продовжила дію деяких соціальних виплат, які здійснюватимуться автоматично під час дії військового стану, а також ще місяця після його завершення. При цьому така опція поширюється не на всі категорії громадян, і деяким доведеться звертатися до соціальних служб, щоб продовжити виплати, повідомляє Мінреінтеграції.

Так, звернутися до соціальних служб для того, щоб мати можливість і надалі отримувати виплати, повинні наступні категорії громадян:

  • малозабезпечені сім’ї та самотні матері, які отримують виплати на дітей;
  • особи, які отримували тимчасову допомогу по досягненню загального пенсійного віку, але не отримали права на пенсію.

При цьому автоматично продовжено виплату соціальної допомоги за такими категоріями:

  • виплати на допомогу на проживання внутрішньо переміщених осіб;
  • виплат дітям у складних обставинах (над якими здійснюють опіку чи піклування, хворим на тяжкі захворювання, які мають інвалідність тощо);
  • громадянам, які не мають права на пенсію та/або особам з інвалідністю, які мають інвалідність з дитинства або доглядають таких осіб;
  • працездатним особам, які вимушено не працюють через догляд за особою з інвалідністю I групи або особою, яка досягла 80-річного віку.

Як повідомлялося, з 18 квітня в Україні відновили прийом заявок на отримання грошової допомоги від ООН. Виплати на одну особу становитимуть 6600 грн.

Теги:
#Україна #Виплати #Продовження #Соцдопомога