Нужно обращаться в соцслужбы: кому в Украине не продлевают соцвыплаты автоматически

В Украине из-за продолжающейся широкомасштабной войны автоматически продлили выплаты соцпомощи, но не всем

В связи с продолжающимся широкомасштабным вторжением рф в Украину государство не только ввело денежную помощь внутренне перемещенным лицам, но и продлило действие некоторых социальных выплат, которые будут осуществляться автоматически во время действия военного положения, а также еще месяца после его завершения. При этом такая опция распространяется не на все категории граждан, и некоторым придется обращаться в социальные службы, чтобы продолжить выплаты, сообщает Минреинтеграции.

Так, обратиться в социальные службы для того, чтобы иметь возможность и далее получать выплаты, должны следующие категории граждан:

малообеспеченные семьи и одинокие матери, получающие выплаты на детей;

лица, получавшие временное пособие по достижению общего пенсионного возраста, но не получившие права на пенсию.

При этом автоматически продлена выплата социальной помощи по следующим категориям:

выплаты на пособие на проживание внутренне перемещенных лиц,

выплат детям в сложных обстоятельствах (над которыми осуществляют опеку или попечительство, больным тяжелыми заболеваниями, которые имеют инвалидность и т.п.);

гражданам, не имеющим права на пенсию и/или лицам с инвалидностью, которые имеют инвалидность с детства или ухаживают за такими лицами;

трудоспособным лицам, вынужденно не работающим из-за ухода за лицом с инвалидностью I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Как сообщалось, с 18 апреля в Украине возобновили прием заявок для получения денежной помощи от ООН. Выплаты на одного человека составят 6600 грн.