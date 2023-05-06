В Україні посилили правила для одержувачів соцвиплат: хто залишиться без допомоги

В Україні посилили вимоги для призначення допомоги одиноким матерям та малозабезпеченим сім’ям

В Україні змінили розмір однієї із виплат працівникам та посилили вимоги до тих, хто претендує на отримання соціальної допомоги.

Про це повідомляє "Юридичний порадник для ВПО" у Facebook.

Юристи нагадали, що наприкінці квітня уряд ухвалив постанову №340, яка розширила перелік підстав для припинення виплат деяких видів соціальних допомог. Йдеться про допомогу одиноким матерям і малозабезпеченим сім’ям.

Вони не матимуть права на отримання соцвиплат у випадках, якщо члени їхньої сім’ї протягом року перед місяцем звернення за допомогою витратили суму, що перевищує 50 тисяч гривень, а саме придбали:

земельну ділянку;

квартиру (будинок);

інше нерухоме майно;

транспортний засіб;

цінні папери;

інші фінансові інструменти;

віртуальні активи;

будівельні матеріали;

інші товари довгострокового споживання (виняток становить житло, одержане або придбане за рахунок держави або місцевого бюджету);

сплатили за один раз будь-які роботи або послуги (виняток становлять медичні, освітні та житлово-комунальні послуги відповідно до соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування);

здійснили купівлю безготівкової чи готівкової іноземної валюти, банківських металів (виняток — валюта, отримана від благодійних організацій або придбана для оплати медичних та/або освітніх послуг);

здійснили платіж у рамках угод, за якими передбачено придбання майнових прав на нерухоме майно чи транспорт (виняток: об’єкти спадщини та дарування);

внесли зазначену суму до статутного капіталу товариства, підприємства, організації;

сплатили кошти як благодійну діяльність;

надали зворотну/безповоротну фінансову допомогу, позику.

Також право на отримання допомоги одиноким матерям та малозабезпеченим сім’ям позбавляються ті сім’ї, члени яких на перше число місяця, з якого призначається допомога, мають на депозитному рахунку у банку більше 100 тисяч гривень або державні облігації на таку саму суму.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як змінилася сума аліментів в Україні та чи можна не платити їх під час воєнного стану.