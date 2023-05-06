В Україні посилили правила для одержувачів соцвиплат: хто залишиться без допомоги
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В Україні посилили вимоги для призначення допомоги одиноким матерям та малозабезпеченим сім’ям
В Україні змінили розмір однієї із виплат працівникам та посилили вимоги до тих, хто претендує на отримання соціальної допомоги.
Про це повідомляє "Юридичний порадник для ВПО" у Facebook.
Юристи нагадали, що наприкінці квітня уряд ухвалив постанову №340, яка розширила перелік підстав для припинення виплат деяких видів соціальних допомог. Йдеться про допомогу одиноким матерям і малозабезпеченим сім’ям.
Вони не матимуть права на отримання соцвиплат у випадках, якщо члени їхньої сім’ї протягом року перед місяцем звернення за допомогою витратили суму, що перевищує 50 тисяч гривень, а саме придбали:
- земельну ділянку;
- квартиру (будинок);
- інше нерухоме майно;
- транспортний засіб;
- цінні папери;
- інші фінансові інструменти;
- віртуальні активи;
- будівельні матеріали;
- інші товари довгострокового споживання (виняток становить житло, одержане або придбане за рахунок держави або місцевого бюджету);
- сплатили за один раз будь-які роботи або послуги (виняток становлять медичні, освітні та житлово-комунальні послуги відповідно до соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування);
- здійснили купівлю безготівкової чи готівкової іноземної валюти, банківських металів (виняток — валюта, отримана від благодійних організацій або придбана для оплати медичних та/або освітніх послуг);
- здійснили платіж у рамках угод, за якими передбачено придбання майнових прав на нерухоме майно чи транспорт (виняток: об’єкти спадщини та дарування);
- внесли зазначену суму до статутного капіталу товариства, підприємства, організації;
- сплатили кошти як благодійну діяльність;
- надали зворотну/безповоротну фінансову допомогу, позику.
Також право на отримання допомоги одиноким матерям та малозабезпеченим сім’ям позбавляються ті сім’ї, члени яких на перше число місяця, з якого призначається допомога, мають на депозитному рахунку у банку більше 100 тисяч гривень або державні облігації на таку саму суму.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, як змінилася сума аліментів в Україні та чи можна не платити їх під час воєнного стану.