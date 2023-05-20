Еще одна категория украинцев сможет получить 2200 гривен от ООН: названы условия

В Украине планируют расширить перечень лиц, которые могут претендовать на материальну помощь от ООН. Сумма помощи составляет 2200 гривен в месяц и выплачивается четыре месяца.

Об это сказано в постановлении Минсоцполитики. Так, к перечню планируют добавить некоторые категории пенсионеров.

На сегодняшний день помощь по Всемирной продовольственной программе ООН могут получать украинцы, которые после начала полномасштабного вторжения не получали дополнительных выплат от международных организаций или пособий на жительство ВПЛ. К ним относятся:

неполные семьи, где есть только один родитель и ребенок в возрасте до 18 лет или пожилой человек от 55 лет;

семьи с одним или несколькими одинокими пожилыми людьми (55 лет и старше) или пожилым человеком с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидностью, хроническими заболеваниями и т.п.);

приемные семьи, которые опекают детей без сопровождения и детей, разлученных с родителями.

В документе сказано, что в этот перечень планируют добавить пенсионеров, которые проживают или проживали на территориях, где ведутся или велись боевые действия, а также территориях, которые временно оккупированы россией.

При этом уточняется, что пенсионеры не должны были получать до этого момента соцвыплаты от международных организаций. Сумма выплат составляет 2200 гривен и выплачиваются они на протяжении четырех месяцев, но могут быть продлены.

"Начисление выплат может продолжаться по согласованному решению сторон проекта получателям помощи, у которых размер пенсионной выплаты не достигает 3000 гривен, в сумме, которой не хватает до указанного размера, но не менее 100 гривен, без предоставление получателем помощи отдельного обращения", — сказано в документе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что пенсионеров в Украине могут лишить пенсий. В целом есть пять причин, которые могут к этому привести.