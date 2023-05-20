Ще одна категорія українців зможе отримати 2200 гривень від ООН: названо умови

ООН продовжує надавати фінансову допомогу українцям

В Україні планують розширити перелік осіб, які можуть претендувати на матеріальну допомогу від ООН. Сума допомоги становить 2200 гривень на місяць та виплачується чотири місяці.

Про це йдеться у постанові Мінсоцполітики. Так, до переліку планують додати деякі категорії пенсіонерів.

На сьогоднішній день допомогу за Світовою продовольчою програмою ООН можуть отримувати українці, які після початку повномасштабного вторгнення не отримували додаткових виплат від міжнародних організацій чи допомоги на проживання ВПО. До них відносяться:

неповні сім’ї, де є лише один з батьків та дитина віком до 18 років або літня людина від 55 років;

сім'ї з однією або декількома одинокими людьми похилого віку (55 років і старше) або людиною похилого віку з однією дитиною або декількома дітьми віком до 18 років;

сім’ї з однією або декількома особами з особливими потребами (інвалідністю, хронічними захворюваннями тощо);

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітей, розлучених з батьками.

У документі сказано, що до цього переліку планують додати пенсіонерів, які проживають чи проживали на територіях, де ведуться чи велися бойові дії, а також на територіях, які тимчасово окуповані росією.

При цьому уточнюється, що пенсіонери не мали отримувати до цього моменту соцвиплати від міжнародних організацій. Сума виплат становить 2200 гривень та виплачуються вони протягом чотирьох місяців, але можуть бути продовжені.

"Нарахування виплат може продовжуватися за узгодженим рішенням сторін проекту одержувачам допомоги, у яких розмір пенсійної виплати не досягає 3000 гривень, у сумі, якої не вистачає до вказаного розміру, але не менше 100 гривень, без надання одержувачем допомоги окремого обігу", — сказано у документі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пенсіонерів в Україні можуть позбавити пенсій. Загалом є п’ять причин, які можуть призвести до цього.