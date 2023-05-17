Сім’ям в Україні виплатять по 14 тисяч гривень: є важливий момент

На отримання виплат можуть розраховувати мешканці кількох областей України

Держава продовжує фінансово допомагати громадянам та надає деяким сім’ям можливість на отримання виплати у розмірі 14 тисяч гривень. Отримати її можуть лише деякі категорії, проте розпорядитися коштами на власний розсуд не вдасться.

Так, претендувати на отримання допомоги можуть сім’ї, які мешкають на територіях, що були у тимчасовій окупації, перебувають у зоні бойових дій, проживають на кордоні з росією. Також допомога передбачена для малозабезпечених та багатодітних сімей або сімей, де є дитина з інвалідністю. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України

Отримувати виплати можуть сім’ї з таких областей:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Луганська;

Миколаївська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська;

Київська.

Використовувати цей вид виплат можна при покупці путівки на оздоровлення або відпочинок дитини в одному з таборів вищої категорії, які розташовані у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій або Тернопільській областях.

Про можливість отримання допомоги батькові може надіслати повідомлення за наявності встановленого додатка "Дія".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що частина українців може отримати 16 тисяч гривень від Червоного Хреста та Міністерства у справах ветеранів.