Виплати передбачені не для всіх: частина українців може отримати 16 тисяч гривень

Деяким українцям належить разова виплата у розмірі 16 тисяч гривень

Ветеранам війни в Україні платять по 16 тисяч гривень від спільного проекту Червоного Хреста та Міністерства у справах ветеранів.

"Телеграф" розповідає про те, хто може розраховувати на виплату та як подати заявку.

Отримати одноразову допомогу щодо Червоного хреста та Мінветеранів можуть українці, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни І чи ІІ групи.

Кошти виплачують протягом 4 місяців – по 4 тисячі у кожному.

Як оформити виплату?

Перейдіть на сторінку за посиланням.

Знайдіть розділ "Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни".

Далі вам потрібно пройти електронну ідентифікацію та аутентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

На завершення потрібно узгодити обробку та передачу даних про себе для отримання грошової допомоги від міжнародної організації.

Зауважимо, що рекомендується максимально ретельно перевіряти вказані про себе дані.

Якщо ви відповідаєте всім критеріям, ваші дані передадуть до Червоного Хреста, який розпочне процес виплати коштів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які виплати належать українським військовослужбовцям, які отримали поранення на фронті.