Выплаты предусмотрены не для всех: часть украинцев может получить 16 тысяч гривен
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Некоторым украинцам положена разовая выплата в размере 16 тысяч гривен
Ветеранам войны в Украине платят по 16 тысяч гривен от совместного проекта Красного Креста и Министерства по делам ветеранов.
"Телеграф" рассказывает о том, кто может рассчитывать на выплату и как подать заявку.
Получить единоразовую помощь о Красного креста и Минветеранов могут украинцы, которые имеют статус лица с инвалидностью в результате войны I или II группы.
Средства выплачивают на протяжении 4 месяцев — по 4 тысячи в каждом.
Как оформить выплату?
- Перейдите на страницу по ссылке.
- Найдите раздел "Оказание поддержки лицам с инвалидностью в результате войны".
- Дальше вам нужно пройти электронную идентификацию и аутентификацию с использованием интегрированной системы электронной идентификации, электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи.
- В завершении вам нужно согласовать обработку и передачу данных о себе для получения денежной помощи от международной организации.
Отметим, что рекомендуется максимально тщательно проверять указанные о себе данные.
Если вы отвечаете всем критериям, то ваши данные передадут в Красный Крест, который начнет процесс выплаты средств.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие выплаты положены украинским военнослужащим, которые получили ранение на фронте.