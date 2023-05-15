Укр

Выплаты предусмотрены не для всех: часть украинцев может получить 16 тысяч гривен

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кто из украинцев может получить 16 тысяч гривен Новость обновлена 15 мая 2023, 13:42
Кто из украинцев может получить 16 тысяч гривен. Фото Фокус

Некоторым украинцам положена разовая выплата в размере 16 тысяч гривен

Ветеранам войны в Украине платят по 16 тысяч гривен от совместного проекта Красного Креста и Министерства по делам ветеранов.

"Телеграф" рассказывает о том, кто может рассчитывать на выплату и как подать заявку.

Получить единоразовую помощь о Красного креста и Минветеранов могут украинцы, которые имеют статус лица с инвалидностью в результате войны I или II группы.

Средства выплачивают на протяжении 4 месяцев — по 4 тысячи в каждом.

Как оформить выплату?

  • Перейдите на страницу по ссылке.
  • Найдите раздел "Оказание поддержки лицам с инвалидностью в результате войны".
  • Дальше вам нужно пройти электронную идентификацию и аутентификацию с использованием интегрированной системы электронной идентификации, электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи.
  • В завершении вам нужно согласовать обработку и передачу данных о себе для получения денежной помощи от международной организации.

Отметим, что рекомендуется максимально тщательно проверять указанные о себе данные.

Если вы отвечаете всем критериям, то ваши данные передадут в Красный Крест, который начнет процесс выплаты средств.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие выплаты положены украинским военнослужащим, которые получили ранение на фронте.

Теги:
#Ветераны #Соцвыплаты #Выплаты