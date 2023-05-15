Выплаты предусмотрены не для всех: часть украинцев может получить 16 тысяч гривен

Некоторым украинцам положена разовая выплата в размере 16 тысяч гривен

Ветеранам войны в Украине платят по 16 тысяч гривен от совместного проекта Красного Креста и Министерства по делам ветеранов.

"Телеграф" рассказывает о том, кто может рассчитывать на выплату и как подать заявку.

Получить единоразовую помощь о Красного креста и Минветеранов могут украинцы, которые имеют статус лица с инвалидностью в результате войны I или II группы.

Средства выплачивают на протяжении 4 месяцев — по 4 тысячи в каждом.

Как оформить выплату?

Перейдите на страницу по ссылке.

Найдите раздел "Оказание поддержки лицам с инвалидностью в результате войны".

Дальше вам нужно пройти электронную идентификацию и аутентификацию с использованием интегрированной системы электронной идентификации, электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи.

В завершении вам нужно согласовать обработку и передачу данных о себе для получения денежной помощи от международной организации.

Отметим, что рекомендуется максимально тщательно проверять указанные о себе данные.

Если вы отвечаете всем критериям, то ваши данные передадут в Красный Крест, который начнет процесс выплаты средств.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие выплаты положены украинским военнослужащим, которые получили ранение на фронте.