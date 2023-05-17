Семьям в Украине выплатят по 14 тысяч гривен: есть важный момент

На получение выплат могут рассчитывать жители нескольких областей Украины

Государство продолжает финансово помогать гражданам и предоставляет некоторым семьям возможность на получение выплаты в размере 14 тысяч гривен. Получить ее могут только некоторые категории, однако распорядиться средствами по своему усмотрению не получится.

Так, претендовать на получение помощи могут семьи, которые проживают на территориях, что были во временной оккупации, находятся в зоне боевых действий, проживают на границе с россией. Также помощь предусмотрена для малообеспеченных и многодетных семей или же семей, где есть ребенок с инвалидностью. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины

Получать выплаты могут семьи из следующих областей:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Луганская;

Николаевская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская;

Киевская.

Использовать данный вид выплат можно при покупке путевки на оздоровление или отдых ребенка в одном из лагерей высшей категории, которые расположены во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой или Тернопольской областях.

О возможности получения помощи родителю может прийти уведомление при наличии установленного приложения "Дія".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что часть украинцев может получить 16 тысяч гривен от Красного Креста и Министерства по делам ветеранов.