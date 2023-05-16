Украинцам выплатят почти по 22 тысячи гривен: кто может претендовать на помощь

Финансовую помощь предоставляют в течение полугода

Во время полномасштабной войны украинцы продолжают получать помощь от государства. Одним из ее видов являются выплаты семьям в размере 3600 гривен ежемесячно на протяжении полугода. Однако претендовать на эту сумму может лишь одна категории граждан.

Так, выплаты могут получать малообеспеченные украинские семьи, совокупный доход которых ниже прожиточного минимума. В 2023 году размер прожиточного минимума в Украине равен 2589 грн. Об этом пишет PMG.

Финансовую помощь в размере от 1207 гривен до 3682 гражданам предоставляют в течение полугода ежемесячно. Выплаты назначают по месту фактического проживания или регистрации в ЦНАПах, исполнительных органах местной власти и в органах Социальной защиты.

Для того чтобы получать данный вид выплат, необходимо подготовить документы, подтверждающие соответствующий статус лица.

После окончания срока оказания помощи украинцы могут снова подать заявление на получение этих выплат через полгода.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что часть украинцев может получить от государства выплату в размере 100 тысяч гривен. Однако претендовать на получение этой суммы может одна категория граждан.