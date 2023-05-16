Українцям виплатять майже по 22 тисячі гривень: хто може претендувати на допомогу

Фінансову допомогу надають протягом пів року

Під час повномасштабної війни українці продовжують отримувати допомогу від держави. Одним із її видів є виплати сім’ям у розмірі 3600 гривень щомісяця протягом пів року. Однак претендувати на цю суму може лише одна категорія громадян.

Так, виплати можуть отримувати малозабезпечені українські сім’ї, сукупний дохід яких нижчий за прожитковий мінімум. 2023 року розмір прожиткового мінімуму в Україні дорівнює 2589 грн. Про це пише PMG.

Фінансову допомогу у розмірі від 1207 гривень до 3682 громадян надають протягом пів року щомісяця. Виплати призначають за місцем фактичного проживання чи реєстрації у ЦНАПах, виконавчих органах місцевої влади та в органах Соціального захисту.

Для того, щоб отримувати цей вид виплат, необхідно підготувати документи, що підтверджують відповідний статус особи.

Після закінчення терміну надання допомоги українці можуть знову подати заяву на отримання цих виплат за пів року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що частина українців може отримати від держави виплату у розмірі 100 тисяч гривень. Проте претендувати отримання цієї суми може одна категорія громадян.