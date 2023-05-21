Можуть здобути не всі: частина українців може розраховувати на допомогу у 4000 гривень

Отримати ці гроші зможуть далеко не всі

Деякі внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати грошову допомогу у розмірі 4 тисячі гривень до 1 червня.

Як повідомляє poltava.to, йдеться про тих переселенців, які після початку вторгнення переїхали на територію Полтавської області.

Як повідомили на нараді у Полтавській ОВА на допомогу у розмірі 4 тисячі гривень можуть розраховувати сім’ї ВПО, які мають на утриманні діти з інвалідністю.

Усього ж грошова допомога буде виплачена жителям області за 47 напрямами, а на ці цілі цього року було виділено 89 мільйонів гривень. При цьому особливу увагу буде приділено учасникам бойових дій, інвалідам війни та сім’ям загиблих військовослужбовців.

Нагадаємо, в Україні діють програми підтримки ВПО, за якими можна отримати 2 тисячі гривень, а особи з інвалідністю можуть розраховувати на отримання допомоги у розмірі 3 тисячі гривень.

При цьому низка переселенців також може розраховувати на допомогу від Організації об’єднаних націй у розмірі до 20 тисяч гривень на одну особу.

Також нагадаємо, що в Україні було посилено правила отримання грошової допомоги для деяких категорій населення.