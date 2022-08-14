Львов стал слишком дорогим: куда украинцы едут из горячих точек

Переселенцы предпочитают селиться в трех областях, в которых аренда в результате выросла больше чем в три раза

Миллионы украинцев покинули свои дома из-за российской агрессии и перебрались в другие регионы страны или за границу. При этом стоимость аренды жилья во многих регионах вследствие этого выросла.

Как сообщает сайт "Украина 24", в трех областях Украины цены выросли более чем на 300%, что свидетельствует о наплыве туда переселенцев:

Закарпатской +455%,

Полтавской +364%,

Тернопольской +334%.

Сильное влияние на цены оказал и курс доллара, — до войны цены на аренду в Украине фиксировались в гривне, но владельцы квартир все чаще аргументируют повышение цен именно изменением курса валют. В результате, из-за падения гривны аренда жилья в долларах стала ощутимо дешевле во многих областях, падение составило от 26% в Житомирской, до 70% в Херсонской областях, в то время как в Киевской это падение составило 33%.

Хотя в Закарпатье спрос на аренду жилья вырос на 455%, цена аренды в долларах упала на 18%, как считается, из-за уменьшения количества свободных квартир и выезда части внутренне перемещенных лиц из области в другие регионы.

В Киеве за июль цена на однокомнатную квартиру в среднем увеличилась на 1 000 – до 9 000 гривен. Двухкомнатная подорожала в аренде на 2 000 гривен и составила 14 000.

Тем временем хотя рынок аренды в Киеве и области растет, цены на рынке упали на 30-40%.