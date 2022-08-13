Аренда квартиры в Киеве – что изменилось после деоккупации области и сколько стоить снять жилье

Стоимость аренды в Киеве упала почти на 40%

По сравнению с прошлым годом выбор квартир для аренды в Киеве вырос более чем вдвое. Если в июле 2021 года можно было выбрать из 21 677 предложений, то в аналогичный период этого года на рынке было 51 974 квартиры. На 33% — до 112 тысяч, выросло число звонков и сообщений в ответ на объявления об аренде жилья в Киеве.

Об этом сообщает Olx. Недвижимость добавляя, что наибольший спрос на жилье наблюдается в Дарницком районе столицы.

При этом средняя стоимость аренды в Киеве снизилась на 38% в сравнении с 2021 годом. Однокомнатные квартиры подешевели более чем на 2 500 грн (-33%), двухкомнатные "упали" в цене почти на 4 000 грн (-37%), а трехкомнатные — на 6 500 грн (-41%).

Бюджетное жилье можно найти в Деснянском, Святошинском, Днепровском, Оболонском, Подольском и Дарницком районах. Так, средняя цена аренды однокомнатных квартир стартует от 5 000 – 6 000 грн/месяц. Двухкомнатную квартиру в этих частях города можно арендовать за 6 000 — 8 000 грн/месяц. А вот трехкомнатные стоят в среднем 8 000 грн/месяц в Деснянском районе столицы, около 10 000 грн/месяц в Святошинском и 12 000 — 14 000 грн/месяц в Дарницком, Днепровском, Оболонском и Подольском районах.

А как же в области

Улучшается ситуация с арендой жилья и в Киевской области — если сравнивать июль и май, то количество предложений об аренде выросло на треть и составило 6 266 объявлений. А по сравнению с июлем 2021 года выбор квартир вырос почти втрое.

Больше всего вариантов в прошлом месяце было в деоккупированном Ирпене — 2 569 квартир. Также немалый выбор предлагали в Броварах — 1 378 предложений. Чуть менее 1000 квартир в аренду предлагают в Борисполе и Буче.

Что до стоимости аренды в Киевской области, то она снизилась на четверть: однокомнатные квартиры подешевели на 1 400 грн (-28,5%), двухкомнатные — на 1 500 грн (-24%), а трехкомнатные — на 2 000 грн (-23%).

Самые низкие цены на аренду на Киевщине наблюдаются в Бородянке: в среднем 3 500 грн/месяц за одно- или двухкомнатную квартиру. В Борисполе, Буче и Гостомеле снять однокомнатное жилье можно было за 5 000 грн/месяц. Чуть меньше 5 500 грн/месяц составила аренда в Ирпене или Василькове, а вот дороже всего — около 6 000 грн/месяц — арендовать жилье в Броварах.

Двухкомнатные квартиры в Киевской области сдавали в среднем в пределах 5 500 — 8 000 грн/месяц. А вот трехкомнатные квартиры в июле стоили в пределах 6 000 — 9 000 грн/месяц.

Как считают эксперты, рынок аренды жилья будет только расти, и в будущем украинцы будут предпочитать арендовать жилье, а не покупать его в собственность.