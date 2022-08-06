Аренда жилья привлекательнее покупки – что ждёт рынок недвижимости в обозримом будущем

Из-за войны может сильно измениться предпочтения украинцев в смысле жилья и застройщики готовятся к этому

По словам застройщиков, после Победы строительный рынок ожидают многочисленные изменения и появление новых правил игры, к которым придется приспосабливаться. Одним из них станет изменение предпочтений украинцев в плане жилья.

Так, как считает Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development, основным трендом ближайших лет станет постепенный переход от модели владения недвижимостью к модели чисто пользования.

"К примеру, в Австрии около 80% населения живет в арендованном жилье (квартирах). Изменение ориентиров от владения к пользованию будет обусловлено не только изменением парадигмы жизни — от устойчивого места (образа) жизни к свободе передвижения и жизни в любом месте в любое время, но еще и падением покупательной способности, и страхами потерять имущество, прежде всего связано с войной и ее последствиями. Доподлинно неизвестно, когда завершится война. Однако ее мощное влияние на психику украинцев будет наблюдаться в ближайшие 30-40 лет. Свобода и страх станут движущими в изменении отношения к жизни в конкретном месте, а также в восприятии имущества как блага", — подытожил Владимир Семенцов.

Тем временем некоторые киевские застройщики уже предупредили покупателей о росте цен на жилье с 1 сентября.