Оренда житла привабливіша за покупку — що чекає ринок нерухомості в найближчому майбутньому

Через війну може сильно змінитись переваги українців у сенсі житла та забудовники готуються до цього

За словами забудовників, після Перемоги на будівельний ринок чекають численні зміни та поява нових правил гри, до яких доведеться пристосовуватися. Одним із них стане зміна переваг українців у плані житла.

Так, як вважає Володимир Семенцов, співзасновник і керуючий партнер компанії INSPI Development, основним трендом найближчих років стане поступовий перехід від моделі володіння нерухомістю до моделі чисто користування.

"Приміром, в Австрії близько 80% населення живе в орендованому житлі (квартирах). Зміна орієнтирів від володіння до користування буде зумовлена не тільки зміною парадигми життя — від стійкого місця (образу) життя до свободи пересування та життя в будь-якому місці в будь-який час, але ще й падінням купівельної спроможності, і страхами втратити майно, насамперед пов’язане з війною та її наслідками. Достеменно невідомо, коли завершиться війна, проте її потужний вплив на психіку українців спостерігатиметься в найближчі 30-40 років. у зміні ставлення до життя у конкретному місці, а також у сприйнятті майна як блага", — підсумував Володимир Семенцов.

Тим часом деякі київські забудовники вже попередили покупців про зростання цін на житло з 1 вересня.