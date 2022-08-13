Оренда квартири у Києві – що змінилося після деокупації області та скільки коштуватиме зняти житло

Вартість оренди у Києві впала майже на 40%

Порівняно з минулим роком вибір квартир для оренди у Києві зріс більш ніж удвічі. Якщо в липні 2021 року можна було вибрати з 21677 пропозицій, то в аналогічний період цього року на ринку було 51974 квартири. На 33% — до 112 тисяч, зросла кількість дзвінків та повідомлень у відповідь на оголошення про оренду житла у Києві.

Про це повідомляє Olx. Нерухомість, додаючи, що найбільший попит на житло спостерігається в Дарницькому районі столиці.

При цьому середня вартість оренди у Києві знизилася на 38% порівняно з 2021 роком. Однокімнатні квартири подешевшали більш ніж на 2500 грн (-33%), двокімнатні "впали" в ціні майже на 4000 грн (-37%), а трикімнатні — на 6500 грн (-41%).

Бюджетне житло можна знайти у Деснянському, Святошинському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Дарницькому районах.Так, середня ціна оренди однокімнатних квартир стартує від 5000 – 6000 грн/місяць. Двокімнатну квартиру у цих частинах міста можна орендувати за 6 000 – 8 000 грн/місяць. А ось трикімнатні коштують у середньому 8 000 грн/місяць у Деснянському районі столиці, близько 10 000 грн/місяць у Святошинському та 12 000 – 14 000 грн/місяць у Дарницькому, Дніпровському, Оболонському та Подільському районах.

А як же в області

Поліпшується ситуація з орендою житла і в Київській області — якщо порівнювати липень та травень, то кількість пропозицій про оренду зросла на третину та становила 6 266 оголошень. А порівняно з липнем 2021 року, вибір квартир зріс майже втричі.

Найбільше варіантів минулого місяця було в деокупованому Ірпені — 2569 квартир. Також чималий вибір пропонували у Броварах – 1 378 пропозицій. Трохи менше 1000 квартир в оренду пропонують у Борисполі та Бучі.

Щодо вартості оренди у Київській області, то вона знизилася на чверть: однокімнатні квартири подешевшали на 1 400 грн (-28,5%), двокімнатні – на 1 500 грн (-24%), а трикімнатні – на 2 000 грн (- 23%).

Найнижчі ціни на оренду на Київщині спостерігаються у Бородянці: у середньому 3 500 грн/місяць за одно- чи двокімнатну квартиру. У Борисполі, Бучі та Гостомелі зняти однокімнатне житло можна було за 5 000 грн/місяць. Трохи менше 5500 грн/місяць склала оренда в Ірпені або Василькові, а ось найдорожче — близько 6000 грн/місяць — орендувати житло у Броварах.

Двокімнатні квартири на Київщині здавали в середньому в межах 5 500 — 8 000 грн/місяць. А ось трикімнатні квартири в липні коштували близько 6 000 — 9 000 грн/місяць.

Як вважають експерти, ринок оренди житла буде тільки зростати, і в майбутньому українці будуть віддавати перевагу орендувати житло, а не купувати його у власність.