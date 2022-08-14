Львів став надто дорогим: куди українці їдуть із гарячих точок

Переселенці вважають за краще селитися у трьох областях, у яких оренда в результаті зросла більше ніж утричі

Мільйони українців залишили свої будинки через російську агресію і перебралися в інші регіони країни або за кордон. При цьому вартість оренди житла у багатьох регіонах унаслідок цього зросла.

Як повідомляє сайт "Україна 24", у трьох областях України ціни зросли більш ніж на 300%, що свідчить про наплив туди переселенців:

Закарпатській +455%,

Полтавській +364%,

Тернопільській +334%.

Сильний вплив на ціни вплинув і курс долара — до війни ціни на оренду в Україні фіксувалися в гривні, але власники квартир все частіше аргументують підвищення цін саме зміною курсу валют. В результаті, через падіння гривні оренда житла в доларах стала відчутно дешевшою у багатьох областях, падіння становило від 26% у Житомирській, до 70% у Херсонській областях, тоді як у Київській це падіння становило 33%.

Хоча на Закарпатті попит на оренду житла зріс на 455%, ціна оренди в доларах впала на 18%, як вважається, через зменшення кількості вільних квартир та виїзду частини внутрішньо переміщених осіб з області до інших регіонів.

У Києві за липень ціна на однокімнатну квартиру в середньому збільшилась на 1000 – до 9000 гривень. Двокімнатна подорожчала в оренді на 2 000 гривень та становила 14 000.

Тим часом, хоча ринок оренди в Києві та області зростає, ціни на ринку впали на 30-40%.