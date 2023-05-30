Кабмин готовит изменения в пенсионной системе: как будет работать накопительная система

С 1 января украинцы начнут по-новому откладывать деньги на старость.

Сегодня в Украине действует трехуровневая пенсионная система, в рамках которой теоретически может одновременно осуществляться солидарное, накопительное и негосударственное аккумулирование средств. На деле же пенсии украинцев формируются только на основе солидарной системы, которая малоэффективна. В этой связи в правительстве приняли решение о пенсионной реформе, предусматривающей внедрение обязательной накопительной системы.

Как и в каких размерах теперь будут накапливать пенсионные взносы, "Телеграфу" рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

Зачем нужна накопительная пенсионная система

Законопроект №9212 "О накопительном пенсионном обеспечении" был зарегистрирован в Верховной Раде в апреле 2023 года. По словам авторов документа, создание системы обязательной накопительной системы позволит не только усилить уровень социальной защищенности граждан, но и будет стимулировать экономическое развитие государства, поскольку индивидуальные накопления будут инвестироваться в экономику страны.

Солидарная система, когда за счет взносов молодого поколения выплачиваются пенсии старшему, не способна удовлетворить потребности всех пенсионеров по нескольким причинам.

Во-первых, уровень официально трудоустроенных граждан в Украине значительно меньше, чем это необходимо для взимания нужного количества налогов.

Во-вторых, уровень рождаемости в Украине за последние несколько поколений существенно снизился, и налогоплательщиков в целом стало меньше, чем раньше.

В-третьих, массовая миграция трудоспособных украинцев за границу, сначала из-за открытия безвизового режима с ЕС, а затем и из-за войны, ухудшила и без того катастрофическое преобладание числа пенсионеров над количеством работающих граждан.

Решить эту проблему призвана реформа, предусматривающая внедрение обязательной накопительной пенсионной системы (далее НПС), при которой каждый украинец будет дополнительно отчислять часть зарплаты на собственный пенсионный счет.

С 2005 года сумма добровольных взносов в систему добровольного накопительного пенсионного обеспечения составила 2,496 млрд. гривен, а сумма инвестиционного дохода на эти взносы за время функционирования системы — 2,789 млрд. гривен. То есть негосударственные пенсионные фонды за 18 лет своего существования аккумулировали более 5 млрд. гривен добровольных пенсионных накоплений с участием в ней более 950 тысяч граждан Украины.

Несмотря на эффективность данной системы, недостаточный уровень вовлеченности населения в нее не позволял НПС стать существенным дополнением к солидарной распределительной системе. Пока этого не произойдет, размер пенсий в Украине не будет расти. Именно по этим причинам правительство приняло решение о введении обязательного НПС.

Как будет работать накопительная пенсионная система

Законопроект №9212 предусматривает обязательное участие в НПС всех категорий работающих лиц до достижения ими 55 лет и обязательную уплату работодателями пенсионных взносов в пользу наемных работников. Так, работодатели будут платить 1 процент 2023 года, 1,5% — в 2024 и 2% — с 2025 от размера заработной платы работников, а государство будет софинансировать такие взносы за счет бюджетных средств в аналогичных размерах.

При этом, отмечают в Минсоцполитики, размер единого социального взноса, уплачиваемого работодателем, остается неизменным, а накопительный взнос включается в состав ЕСВ.

По желанию работника размер его самостоятельных взносов может быть увеличен. В таком случае государство будет софинансировать взносы на паритетных началах в пределах 3% от размера средней заработной платы по видам экономической деятельности в среднем по экономике.

Накопления каждого лица будут считаться его собственностью, подлежать учету индивидуального накопительного пенсионного счета и наследованию после его смерти. Законопроект предполагает не включать в участники системы лиц, которым к дате начала уплаты накопительных взносов исполнится 55 лет, сообщают в Минсоцполитики.

Где будут хранить средства

Со временем украинцы смогут выбирать, кому доверять свои пенсионные сбережения, однако в перечень негосударственных учреждений войдут только те, которые будут утверждены специальной комиссией.

"Предполагается, что накопительные взносы в первые три года с даты введения системы общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения будут аккумулироваться в уполномоченном пенсионном фонде, созданном Кабинетом министров Украины, а начиная с четвертого года участники системы смогут выбирать для своих пенсионных накоплений другие пенсионные фонды, банки или страховщиков), которые будут отобраны (авторизированы) Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку для предоставления услуг в системе", — объясняет генеральный директор Директората развития социального страхования и пенсионного обеспечения Минсоцполитики Валентина Кудин в комментарии "Телеграфу".

По словам чиновницы, в настоящее время Минсоцполитики продолжает дискуссию с депутатским корпусом и другими стейкхолдерами о внедрении системы с учетом фокуса на вопросах безопасности страны, сроков подготовки необходимой инфраструктуры, а также защиты пенсионных активов от злоупотреблений на рынке капиталов и их защиты от обесценения.

"Законопроектом уплата накопительных взносов предлагается, начиная с 1 января 2024 года. Также предполагается гарантирование государством пенсионных выплат участникам системы в сумме не меньше общей суммы уплаченных взносов", — сообщили в Минсоцполитики.