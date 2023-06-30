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10-кратная выплата пенсии: кто из пожилых людей может получить такое начисление

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Сразу 10 пенсий для некоторых пожилых людей Новость обновлена 30 июня 2023, 15:05
Сразу 10 пенсий для некоторых пожилых людей. Фото Pixabay

Некоторым пенсионерам "светит" 10-кратная выплата

Пенсионеры, которые выехали из Украины, будут иметь право на начисление сразу 6 выплат, а другие пожилые люди при некоторых обстоятельствах могут получить до 10 пенсий.

Как сообщает сайт НаПенсии, такое начисление произойдет для работников коммунальных и государственных учреждений.

Добавляется, что эти выплаты предоставляются из страхового стажа, который включает все периоды работы в указанных в Перечне учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты, а также должностей, работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет.

При каких условиях пожилые люди могут получить одноразовую десятикратную финансовую помощь

  • если назначают пенсию по возрасту, начиная с 01.10.2011 в соответствии с Законом № 1058;
  • если в день достижения пенсионного возраста, предусмотренного статьей 26 Закона №1058, работали в учреждениях и учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет;
  • те люди, которые имеют страховой стаж (для мужчин – 35 лет, для женщин – 30 лет) на таких должностях;
  • если они до этого не получали никакой другой пенсии.

В то же время есть возможность подвести итог стажа работы в учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты для лиц, указанных в соответствующем перечне при назначении пенсии.

Работа в каких учреждениях дает право на такую пенсию

  • Общеобразовательные учебные заведения.
  • Военные общеобразовательные учебные заведения.
  • Музыкальные и художественные школы.
  • Межшкольные учебно-производственные комбинаты.
  • Детские дома, детские трудовые и воспитательно-трудовые колонии, детские приемные пункты и приемники-распределители для несовершеннолетних, логопедические пункты и стационары, школы-клиники.
  • Высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации, профессионально-технические учебные заведения.
  • Дошкольные учебные заведения всех типов.
  • Внешкольные учебные заведения.
  • Библиотека.
  • Детские клиники, поликлиники, больницы, санатории, диспансеры, дома ребенка, детские отделения в больницах, санаториях, диспансерах и учреждениях для исполнения наказаний.
  • Больничные заведения, лечебно-профилактические заведения особого типа, лечебно-трудовые профилактории, амбулаторно-поликлинические заведения, заведения скорой и неотложной медицинской помощи, заведения переливания крови, заведения охраны материнства и детства, санаторно-курортные заведения, заведения по проведению лабораторных и инструментальных испытаний Госсанэпидслужбы и территориальные органы Госсанэпидслужбы (в отношении работников, не являющихся государственными служащими), диагностические центры.
  • Аптеки, аптечные киоски, аптечные магазины, контрольно-аналитические лаборатории.
  • Медико-социальные экспертные комиссии, бюро судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам объяснили, как не потерять часть пенсии при подаче заявления на ее назначение. Важную роль в этом случае играет год, когда человек обращается в Пенсионный фонд Украины.

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#Пенсии #Выплаты #Государственные учреждения