10-кратная выплата пенсии: кто из пожилых людей может получить такое начисление

Некоторым пенсионерам "светит" 10-кратная выплата

Пенсионеры, которые выехали из Украины, будут иметь право на начисление сразу 6 выплат, а другие пожилые люди при некоторых обстоятельствах могут получить до 10 пенсий.

Как сообщает сайт НаПенсии, такое начисление произойдет для работников коммунальных и государственных учреждений.

Добавляется, что эти выплаты предоставляются из страхового стажа, который включает все периоды работы в указанных в Перечне учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты, а также должностей, работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет.

При каких условиях пожилые люди могут получить одноразовую десятикратную финансовую помощь

если назначают пенсию по возрасту, начиная с 01.10.2011 в соответствии с Законом № 1058;

если в день достижения пенсионного возраста, предусмотренного статьей 26 Закона №1058, работали в учреждениях и учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет;

те люди, которые имеют страховой стаж (для мужчин – 35 лет, для женщин – 30 лет) на таких должностях;

если они до этого не получали никакой другой пенсии.

В то же время есть возможность подвести итог стажа работы в учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты для лиц, указанных в соответствующем перечне при назначении пенсии.

Работа в каких учреждениях дает право на такую пенсию

Общеобразовательные учебные заведения.

Военные общеобразовательные учебные заведения.

Музыкальные и художественные школы.

Межшкольные учебно-производственные комбинаты.

Детские дома, детские трудовые и воспитательно-трудовые колонии, детские приемные пункты и приемники-распределители для несовершеннолетних, логопедические пункты и стационары, школы-клиники.

Высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации, профессионально-технические учебные заведения.

Дошкольные учебные заведения всех типов.

Внешкольные учебные заведения.

Библиотека.

Детские клиники, поликлиники, больницы, санатории, диспансеры, дома ребенка, детские отделения в больницах, санаториях, диспансерах и учреждениях для исполнения наказаний.

Больничные заведения, лечебно-профилактические заведения особого типа, лечебно-трудовые профилактории, амбулаторно-поликлинические заведения, заведения скорой и неотложной медицинской помощи, заведения переливания крови, заведения охраны материнства и детства, санаторно-курортные заведения, заведения по проведению лабораторных и инструментальных испытаний Госсанэпидслужбы и территориальные органы Госсанэпидслужбы (в отношении работников, не являющихся государственными служащими), диагностические центры.

Аптеки, аптечные киоски, аптечные магазины, контрольно-аналитические лаборатории.

Медико-социальные экспертные комиссии, бюро судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам объяснили, как не потерять часть пенсии при подаче заявления на ее назначение. Важную роль в этом случае играет год, когда человек обращается в Пенсионный фонд Украины.