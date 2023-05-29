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6 пенсий зарубежным пенсионерам: как можно оформить такую выплату

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Шесть пенсий сразу для выехавших за пределы Украины Новость обновлена 29 мая 2023, 13:35
Шесть пенсий сразу для выехавших за пределы Украины. Фото Pixabay

Минимальная пенсия составляет 5 тысяч, поэтому за шесть месяцев пенсионер может получить до 30 тысяч гривен

Есть пенсионеры в Украине, которых могут лишить пенсии, однако у некоторых наоборот — есть шанс получить сразу 6 выплат.

Это касается пенсионеров, которые были вынуждены уехать из Украины из-за военных действий, сообщает 24 канал.

Выплата 6-кратной пенсии будет производиться по причине, что во время пребывания человека за границей пенсия автоматически не начислялась.

В сообщении прилагается инструкция, если человек хочет уехать за границу на постоянное проживание, ему нужно:

  • написать заявление;
  • сняться с учета по месту жительства;
  • обратиться с заявлением в Пенсионный фонд Украины (ПФУ);
  • получить выплату авансом за шесть месяцев.

Следует напомнить, что пенсия наличными выплачивается ежемесячно до 25 числа через отделение Укрпочты или через банк по указанному в заявлении месту жительства в пределах Украины.

В случае, если пенсионер получал свои средства на карту – для него ничего не изменится, если он за границей. Однако, если оплата была наличными, тогда через сайт ПФУ следует изменить способ получения.

К тому же, издание напомнило о самых больших пенсиях в стране:

  • Донецкая область – 6 560 гривен;
  • Луганская – 6 049 гривен;
  • Днепропетровская – 5 804 гривен;
  • Житомирская – 5650 гривен;
  • Ровенская – 5 488 гривен;
  • Запорожская – 5 416 гривен;
  • Киевская – 5412 гривны;
  • Харьковская – 5 249 гривен;
  • Полтавская – 5 097 гривен;
  • Одесская – 5001 гривна.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам объяснили, как не потерять часть пенсии при подаче заявления на ее назначение. Важную роль в этом случае играет год, когда человек обращается в Пенсионный фонд Украины.

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#Украина #Пенсионеры #Деньги #Выплаты #Пенсия