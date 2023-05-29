6 пенсій закордонним пенсіонерам: як можна оформити таку виплату
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Мінімальна пенсія становить 5 тисяч, тож за шість місяців пенсіонер може отримати до 30 тисяч гривень
Є пенсіонери в Україні, яких можуть позбавити пенсії, однак у деяких навпаки — є шанс отримати одразу 6 виплат.
Це стосується пенсіонерів, які були вимушені виїхати з України через воєнні дії, повідомляє 24 канал.
Виплата 6-разової пенсії здійснюватиметься з причини, що під час перебування особи за кордоном пенсія автоматично не нараховувалась.
У повідомленні додається інструкція, якщо особа хоче виїхати за кордон на постійне проживання, їй потрібно:
- написати заяву;
- знятись з обліку за місцем проживання;
- звернутися із заявою до Пенсійного фонду України (ПФУ);
- отримати виплату авансом за шість місяців.
Слід нагадати, що пенсія готівкою виплачується щомісяця до 25 числа через відділення Укрпошти або через банк за зазначеним у заяві місцем проживання в межах України.
У разі, якщо пенсіонер отримував свої кошти на картку – для нього нічого не зміниться, якщо він за кордоном. Проте, якщо оплата була готівкою, тоді варто через сайт ПФУ змінити спосіб отримання.
До того ж, видання нагадало про найбільші пенсії в країні:
- Донецька область – 6 560 гривень;
- Луганська – 6 049 гривень;
- Дніпропетровська – 5 804 гривень;
- Житомирська – 5 650 гривень;
- Рівненська – 5 488 гривень;
- Запорізька – 5 416 гривень;
- Київська – 5 412 гривні;
- Харківська – 5 249 гривень;
- Полтавська – 5 097 гривень;
- Одеська – 5 001 гривня.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям пояснили, як не втратити частину пенсії при подачі заяви на її призначення. Важливу роль у цьому випадку відіграє рік, коли людина звертається до Пенсійного фонду України.