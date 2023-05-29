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6 пенсій закордонним пенсіонерам: як можна оформити таку виплату

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Шість пенсій одразу для тих, хто виїхав за межі України Новина оновлена 29 травня 2023, 13:35
Шість пенсій одразу для тих, хто виїхав за межі України. Фото Pixabay

Мінімальна пенсія становить 5 тисяч, тож за шість місяців пенсіонер може отримати до 30 тисяч гривень

Є пенсіонери в Україні, яких можуть позбавити пенсії, однак у деяких навпаки — є шанс отримати одразу 6 виплат.

Це стосується пенсіонерів, які були вимушені виїхати з України через воєнні дії, повідомляє 24 канал.

Виплата 6-разової пенсії здійснюватиметься з причини, що під час перебування особи за кордоном пенсія автоматично не нараховувалась.

У повідомленні додається інструкція, якщо особа хоче виїхати за кордон на постійне проживання, їй потрібно:

  • написати заяву;
  • знятись з обліку за місцем проживання;
  • звернутися із заявою до Пенсійного фонду України (ПФУ);
  • отримати виплату авансом за шість місяців.

Слід нагадати, що пенсія готівкою виплачується щомісяця до 25 числа через відділення Укрпошти або через банк за зазначеним у заяві місцем проживання в межах України.

У разі, якщо пенсіонер отримував свої кошти на картку – для нього нічого не зміниться, якщо він за кордоном. Проте, якщо оплата була готівкою, тоді варто через сайт ПФУ змінити спосіб отримання.

До того ж, видання нагадало про найбільші пенсії в країні:

  • Донецька область – 6 560 гривень;
  • Луганська – 6 049 гривень;
  • Дніпропетровська – 5 804 гривень;
  • Житомирська – 5 650 гривень;
  • Рівненська – 5 488 гривень;
  • Запорізька – 5 416 гривень;
  • Київська – 5 412 гривні;
  • Харківська – 5 249 гривень;
  • Полтавська – 5 097 гривень;
  • Одеська – 5 001 гривня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям пояснили, як не втратити частину пенсії при подачі заяви на її призначення. Важливу роль у цьому випадку відіграє рік, коли людина звертається до Пенсійного фонду України.

Теги:
#Україна #Пенсіонери #Гроші #Виплати #Пенсія