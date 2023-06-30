10-кратна виплата пенсії: хто з літніх людей може отримати таке нарахування
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Деяким пенсіонерам "світить" 10-кратна виплата
Пенсіонери, які виїхали з України, матимуть право на нараховування одразу 6 виплат, а інші літні люди за деяких обставин можуть отримати до 10 пенсій.
Як повідомляє сайт НаПенсії, таке нарахування відбудеться для працівників комунальних і державних установ.
Додається, що ці виплати надаються на підставі страхового стажу, який включає всі періоди роботи в зазначених у Переліку установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту, а також посад, робота в яких дає право на пенсію за вислугу років.
За яких умов літні люди можуть отримати одноразову десятикратну фінансову допомогу
- якщо призначають пенсію за віком починаючи з 01.10.2011 відповідно до Закону № 1058;
- якщо на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону №1058, працювали в установах та закладах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років;
- ті люди, які мають страховий стаж (для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років) на таких посадах;
- якщо вони до цього не отримували жодної іншої пенсії.
Водночас є можливість підсумування стажу роботи в установах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту для осіб, зазначених у відповідному переліку під час призначення пенсії.
Робота в яких установах надає право на таку пенсію
- Загальноосвітні навчальні заклади.
- Військові загальноосвітні навчальні заклади.
- Музичні та художні школи.
- Міжшкільні навчально-виробничі комбінати.
- Дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та приймальники-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки.
- Вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади.
- Дошкільні навчальні заклади всіх типів.
- Позашкільні навчальні заклади.
- Бібліотеки.
- Дитячі клініки, поліклініки, лікарні, санаторії, диспансери, будинки дитини, дитячі відділення в лікарнях, санаторіях, диспансерах та установах для виконання покарань.
- Лікарняні заклади, лікувально-профілактичні заклади особливого типу, лікувально-трудові профілакторії, амбулаторно-поліклінічні заклади, заклади швидкої та невідкладної медичної допомоги, заклади переливання крові, заклади охорони материнства і дитинства, санаторно-курортні заклади, заклади з проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань Держсанепідслужби і територіальні органи Держсанепідслужби (щодо працівників, які не є державними службовцями), діагностичні центри.
- Аптеки, аптечні кіоски, аптечні магазини, контрольно-аналітичні лабораторії.
- Медико-соціальні експертні комісії, бюро судово-медичної експертизи.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям пояснили, як не втратити частину пенсії при подачі заяви на її призначення. Важливу роль у цьому випадку відіграє рік, коли людина звертається до Пенсійного фонду України.