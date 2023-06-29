Не забувайте про свої банківські карти: чому деяким пенсіонерам припинять виплати

Через одну обставину пенсіонери можуть залишитись без виплат

Пенсійний фонд України продовжує не нараховувати пенсіонерам гроші через недостовірність даних, а також через невикористання свого банківського рахунку для сплачення різних послуг протягом півроку.

Як повідомляє заступниця голови Мінсоцполітики Дар’я Марчак для сайту НаПенсії, щоб уникнути призупинення нарахування пенсій, потрібно один раз в шість місяців проводити транзакцію. Наприклад, це може бути оплата платежів комунальних послуг.

На сайті роз'яснюється, що виплату пенсії можна відновити. Для цього літній людини треба звернутись до Пенсійного фонду та з відповідним пакетом документів підтвердити особу.

"Якщо пенсіонер з’являється та підтверджує свою особу, то нарахування та виплата пенсії триває", — каже Дар’я Марчак.

Тож, після перевірки даних орган ухвалює рішення про відновлення пенсійних виплат протягом десяти днів з дня звернення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що особам, які залишилися за кордоном на постійному місці проживання, виплата пенсії не здійснюватиметься.