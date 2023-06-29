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Не забывайте о своих банковских картах: почему некоторым пенсионерам прекратят выплаты

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Для некоторых пожилых людей выплата пенсии может остановиться Новость обновлена 29 июня 2023, 17:27
Для некоторых пожилых людей выплата пенсии может остановиться. Фото Pixabay

По одному обстоятельству пенсионеры могут остаться без выплат

Пенсионный фонд Украины продолжает не начислять пенсионерам деньги из-за недостоверности данных, а также из-за неиспользования своего банковского счета для оплаты различных услуг в течение полугода.

Как сообщает заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марчак для сайта НаПенсии, чтобы избежать приостановки начисления пенсий, нужно один раз в шесть месяцев проводить транзакцию. К примеру, это может быть оплата платежей коммунальных услуг.

На сайте разъясняется, что выплату пенсии можно возобновить. Для этого пожилому человеку следует обратиться в Пенсионный фонд и с соответствующим пакетом документов подтвердить личность.

"Если пенсионер появляется и подтверждает свое лицо, то начисление и выплата пенсии продолжается ", — говорит Дарья Марчак.

После проверки данных орган принимает решение о возобновлении пенсионных выплат в течение десяти дней со дня обращения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что лицам, оставшимся за границей на постоянном месте жительства, выплата пенсии не будет производиться.

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#Пенсионный фонд #Пенсии #Прекращение