Доплата к пенсии: кто из пенсионеров может получить ежемесячные надбавки и сколько

Неоднократно сдававшие кровь украинцы могут рассчитывать на доплаты к пенсии

Некоторые пожилые люди в Украине могут получить надбавки к пенсии при условии, что те были работниками образования. Также прибавки ждут и доноров.

Как сообщает выплата, будет происходить в размере 10% от среднего прожиточного минимума по стране, то есть по состоянию на конец июня 2023 года — 258,90 гривен.

В сообщении разъясняется, что эту надбавку могут ожидать только граждане, которым дано звание Почетного донора Украины. Чтобы претендовать на него, нужно регулярно сдавать кровь, причем все эти случаи должны быть документально подтверждены.

Какие нормативы сдачи крови нужны для получения звания Почетного донора:

бесплатная сдача 40 разовых максимально допустимых доз крови;

бесплатная сдача 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы крови.

Добавляется, что, имея в активе такой послужной список, можно рассчитывать на нагрудный знак "Почетный донор Украины".

"И уже с документами, подтверждающими это звание, можно отправляться в ПФУ с заявлением на выплату надбавки к пенсии ", — говорится на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о меценатской пенсии. Граждане Украины могут предоставить пенсионерам дополнительные средства и становиться меценатами.