Некоторым украинцам государство может насчитать до 10 месячных пенсий: что это за выплата и как ее получить

Некоторые украинцы имеют право на разные виды пенсий

В Украине пожилым людям могут прибавить пенсию при условии, что они работали государственными служащими, учеными и работниками органов местного самоуправления. Также на доплату к пенсии могут рассчитывать работники образования.

Как сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области на странице Facebook, право на назначение пенсии по возрасту после достижения возраста 60 лет имеют лица при наличии 30 лет страхового стажа.

На странице разъясняется, что лицам, не имевшим ранее какой-либо пенсии, выплачивается помощь в размере десяти месячных пенсий. Однако при условии, что на день достижения пенсионного возраста работник образования работал в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет, и имеет страховой стаж на следующих должностях: для мужчин – 35 лет, для женщин – 30 лет.

Добавляется, что до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту, работникам образования может быть назначена пенсия за выслугу лет.

Какая работа учитывается к выслуге лет работникам образования:

в общеобразовательных учебных заведениях;

в дошкольных учебных заведениях всех типов;

во внешкольных учебных заведениях;

в высших учебных заведениях I-II уровней аккредитации, профессионально-технических учебных заведениях;

в межшкольных учебно-производственных комбинатах;

в детских домах, детских трудовых и воспитательно-трудовых колониях, детских приемных пунктах и приемниках-распределителях для несовершеннолетних, логопедических пунктах и стационарах, школах-клиниках;

в библиотеках на должностях заведующих, библиотекарей;

в детских клиниках, поликлиниках, больницах, санаториях, диспансерах, домах ребенка.

Однако в страховой стаж на соответствующих должностях, дающий право на выплату денежной выплаты в размере десяти месячных пенсий, учитываются только периоды работы в государственных и коммунальных учреждениях.

Пенсия за выслугу лет назначается при увольнении с должности.

К тому же работники образования могут получить пенсию по инвалидности или в связи с потерей кормильца, но при наличии нескольких видов пенсии лицом выбирается только один.

Размер назначенной пенсии определяется с учетом всего приобретенного страхового стажа (независимо от учреждения и должности, на котором приобретен этот стаж) и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы (за все периоды страхового стажа с 01.07.2000 или (по желанию лица) дополнительно учитывается заработная плата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 30 июня 2000 года)» — говорится на странице.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о 6 выплатах пенсий для пожилых людей, которые хотят уехать за границу на постоянное проживание.