Доплаты к пенсиям летом: какие суммы ждать пенсионерам с июня

Летом произойдет повышение пенсий трем категориям пенсионеров

В Украине работающие старые люди могут получить доплату в июне, а с началом лета на дополнительные деньги также рассчитывают государственные служащие, ученые и работники органов местного самоуправления.

Как сообщает в эфире телемарафона директор Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко, размер выплаты будет зависеть от возраста пенсионера.

Как отмечается в видео, государственным служащим, научным работникам и работникам органов местного самоуправления, чьи пенсии индексировались весной, начислят доплаты за май, июнь и июль. Размер выплат после индексации должен увеличиться на 19,7%.

Пенсионерам, которым исполнилось 70 лет, насчитают надбавку в размере 300 гривен. Граждане от 75 лет получат доплату 456 грн, а от 80 лет — 570 грн.

К тому же, ежемесячные компенсационные выплаты для пенсионеров в возрасте от 70 лет сохранятся в том же размере 2023 года, если их пенсия не превышает 10 340 грн.

В то же время украинцы на оккупированных территориях получат пенсии автоматически, без обращения в отделения ПФУ. Работающие пенсионеры получат все доплаты к пенсии, начиная с 1 апреля, в июне задним числом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о 6 выплатах пенсий для пожилых людей, которые хотят уехать за границу на постоянное проживание.